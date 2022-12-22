22 декабря 2022

Житель ХМАО погиб в специальной военной операции на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, армия, солдаты, смерть, гвоздики, похороны, поминки
У погибшего осталось двое детей Фото:

Эдуард Садыков, живший в Советском районе (ХМАО), погиб в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сообщается в официальном аккаунте правительства Югры в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе выполнения задач специальной военной операции героически погиб житель Советского района 47-летний Эдуард Садыков», — говорится в сообщении. В сентябре 2022 года Эдуард Садыков заключил контракт с министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции с воинскими подразделениями Чеченской республики. Он воевал помощником гранатометчика мотострелкового батальона с позывным «86 Ахмат». У погибшего остались 23 летняя дочь и 22-летний сын, который также по контракту принимает участие в СВО, а также мать и отец.

О начале СВО на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства заявлял, что главной задачей спецоперации является денацификация и демилитаризация страны.

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Эдуард Садыков, живший в Советском районе (ХМАО), погиб в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сообщается в официальном аккаунте правительства Югры в соцсети «ВКонтакте». «В ходе выполнения задач специальной военной операции героически погиб житель Советского района 47-летний Эдуард Садыков», — говорится в сообщении. В сентябре 2022 года Эдуард Садыков заключил контракт с министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции с воинскими подразделениями Чеченской республики. Он воевал помощником гранатометчика мотострелкового батальона с позывным «86 Ахмат». У погибшего остались 23 летняя дочь и 22-летний сын, который также по контракту принимает участие в СВО, а также мать и отец. О начале СВО на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства заявлял, что главной задачей спецоперации является денацификация и демилитаризация страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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