08 апреля 2025

Житель Ханты-Мансийска пнул ребенка и протащил его по двору. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик упал, а затем пытался вырваться из рук мужчины
Мальчик упал, а затем пытался вырваться из рук мужчины Фото:

В Ханты-Мансийске неадекватный мужчина пнул бегущего ребенка, а затем протащил его по двору. Видео с происходящим появилось в соцсетях.

«Хотелось бы придать огласку безнаказанности и явному агрессивному поведению лица, которое решило, что может пинать и таскать чужого ребенка по двору. Так же, исходя из сообщений общедомового чата, стало ясно, что ранее у него уже были попытки приставать к детям на детских площадках», — написали в telegram-канале «ЧП Ханты-Мансийск».

В пресс-службе УМВД Югры журналисту сообщили, что в данный момент ведется проверка. «Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — объяснили в ведомстве.

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В Ханты-Мансийске неадекватный мужчина пнул бегущего ребенка, а затем протащил его по двору. Видео с происходящим появилось в соцсетях. «Хотелось бы придать огласку безнаказанности и явному агрессивному поведению лица, которое решило, что может пинать и таскать чужого ребенка по двору. Так же, исходя из сообщений общедомового чата, стало ясно, что ранее у него уже были попытки приставать к детям на детских площадках», — написали в telegram-канале «ЧП Ханты-Мансийск». В пресс-службе УМВД Югры журналисту сообщили, что в данный момент ведется проверка. «Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — объяснили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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