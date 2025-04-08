В Ханты-Мансийске неадекватный мужчина пнул бегущего ребенка, а затем протащил его по двору. Видео с происходящим появилось в соцсетях.
«Хотелось бы придать огласку безнаказанности и явному агрессивному поведению лица, которое решило, что может пинать и таскать чужого ребенка по двору. Так же, исходя из сообщений общедомового чата, стало ясно, что ранее у него уже были попытки приставать к детям на детских площадках», — написали в telegram-канале «ЧП Ханты-Мансийск».
В пресс-службе УМВД Югры журналисту сообщили, что в данный момент ведется проверка. «Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — объяснили в ведомстве.
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