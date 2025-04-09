Россиянам рассказали о второй пенсии

Расширение программы долгосрочных сбережений путем откроет россиянам новые финансовые возможности и накопить на «вторую пенсию» не дожидаясь старости. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
«Программу долгосрочных сбережений (ПДС) могут расширить. Она позволит накопить „вторую пенсию“ с детского возраста. Предполагается, что финансовый счет для ребенка можно будет открыть сразу после рождения, а по достижению 18 лет молодой человек получит возможность перевести накопленные средства на собственный „взрослый“ счет и самостоятельно продолжить сберегательную практику», — рассказал Беляков агентству «Прайм».
Беляков приводит впечатляющий пример: ежедневные отчисления всего в 100 рублей, начатые с 18-летнего возраста, позволят к 32 годам сформировать капитал более 2,3 миллиона рублей. К этому времени человек обычно уже имеет образование, определенный карьерный опыт и сформированные жизненные цели.
Накопленную сумму можно будет использовать на актуальные потребности. А также продолжить инвестировать в свое пенсионное будущее.
С 1 января 2026 года в России также начнет действовать новый порядок двойной индексации страховых пенсий. Согласно законодательству, в феврале выплаты пересчитают с учетом текущей инфляции, а в апреле — прибавят еще в зависимости от того, сколько средств собралось в Соцфонде страны.
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