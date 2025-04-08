08 апреля 2025

Новый фильм со звездой «Бригады» рвет рейтинг кинопроката в ХМАО

Комедия «Батя 2.Дед» стала самой популярной в кинопрокате ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комедию «Батя 2. Дед» уже посмотрели почти 20 тысяч югорчан
Комедию «Батя 2. Дед» уже посмотрели почти 20 тысяч югорчан Фото:

В ХМАО лидером кинопроката стала комедия «Батя 2. Дед», продолжение первой части о непростых взаимоотношениях отцов и детей. Батю в сиквеле играет Владимир Вдовиченков, а деда — Евгений Цыганов. Аналитика просмотров представлена на платформе единой информационной автоматизированной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС).

«В ХМАО с 3 по 9 апреля фильм „Батя 2. Дед“ посмотрело 19 100 человек. За этот период в окружных кинотеатрах комедию показали 668 раз. В среднем на каждом сеансе в зале присутствовало по 29 человек», — следует из данных ЕАИС.

Вторая часть «Бати» рассказывает историю трех поколений мужчин одной семьи и охватывает три эпохи: 1940-е годы, «лихие девяностые» и современность. В роли деда снялся Евгений Цыганов, а батю продолжил играть Владимир Вдовиченков. Широкую известность актеру сериал «Бригада».

Второе место в топе самых популярных кинопремьер у югорчан занял американский боевик «Мастер» (18+). На третьей позиции в рейтинге расположилась семейная драма «Пальма 2».

Ранее URA.RU рассказывало про актера из Нижневартовска Олега Гааса, который снялся в ретро-детективе «Злые люди» вместе с Дмитрием Нагиевым. Сериал рассказывает о расследовании громкого убийства в Нижнем Новгороде конца 19 века.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО лидером кинопроката стала комедия «Батя 2. Дед», продолжение первой части о непростых взаимоотношениях отцов и детей. Батю в сиквеле играет Владимир Вдовиченков, а деда — Евгений Цыганов. Аналитика просмотров представлена на платформе единой информационной автоматизированной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС). «В ХМАО с 3 по 9 апреля фильм „Батя 2. Дед“ посмотрело 19 100 человек. За этот период в окружных кинотеатрах комедию показали 668 раз. В среднем на каждом сеансе в зале присутствовало по 29 человек», — следует из данных ЕАИС. Вторая часть «Бати» рассказывает историю трех поколений мужчин одной семьи и охватывает три эпохи: 1940-е годы, «лихие девяностые» и современность. В роли деда снялся Евгений Цыганов, а батю продолжил играть Владимир Вдовиченков. Широкую известность актеру сериал «Бригада». Второе место в топе самых популярных кинопремьер у югорчан занял американский боевик «Мастер» (18+). На третьей позиции в рейтинге расположилась семейная драма «Пальма 2». Ранее URA.RU рассказывало про актера из Нижневартовска Олега Гааса, который снялся в ретро-детективе «Злые люди» вместе с Дмитрием Нагиевым. Сериал рассказывает о расследовании громкого убийства в Нижнем Новгороде конца 19 века.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...