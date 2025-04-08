Новый фильм со звездой «Бригады» рвет рейтинг кинопроката в ХМАО

В ХМАО лидером кинопроката стала комедия «Батя 2. Дед», продолжение первой части о непростых взаимоотношениях отцов и детей. Батю в сиквеле играет Владимир Вдовиченков, а деда — Евгений Цыганов. Аналитика просмотров представлена на платформе единой информационной автоматизированной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС).
«В ХМАО с 3 по 9 апреля фильм „Батя 2. Дед“ посмотрело 19 100 человек. За этот период в окружных кинотеатрах комедию показали 668 раз. В среднем на каждом сеансе в зале присутствовало по 29 человек», — следует из данных ЕАИС.
Вторая часть «Бати» рассказывает историю трех поколений мужчин одной семьи и охватывает три эпохи: 1940-е годы, «лихие девяностые» и современность. В роли деда снялся Евгений Цыганов, а батю продолжил играть Владимир Вдовиченков. Широкую известность актеру сериал «Бригада».
Второе место в топе самых популярных кинопремьер у югорчан занял американский боевик «Мастер» (18+). На третьей позиции в рейтинге расположилась семейная драма «Пальма 2».
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