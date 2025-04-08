Комар сидел прямо на снегу
Житель Нефтеюганска (ХМАО) заметил на улице первого в этом году комара. Насекомое сидело прямо на снегу.
«Мы думали их еще нет, а они уже есть! Под Нефтеюганском замечен первый комар, решил назвать его Геннадий», — пошутил местный житель в telegram-канале «Это Юганск, детка».
Он также опубликовал видео с комаром. Он сидел на снегу и грелся на солнце. Помимо этого на записи слышны и другие насекомые.
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