08 апреля 2025

В ХМАО появились первые комары. Видео

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Комар сидел прямо на снегу
Комар сидел прямо на снегу Фото:

Житель Нефтеюганска (ХМАО) заметил на улице первого в этом году комара. Насекомое сидело прямо на снегу.

«Мы думали их еще нет, а они уже есть! Под Нефтеюганском замечен первый комар, решил назвать его Геннадий», — пошутил местный житель в telegram-канале «Это Юганск, детка».

Он также опубликовал видео с комаром. Он сидел на снегу и грелся на солнце. Помимо этого на записи слышны и другие насекомые.

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Житель Нефтеюганска (ХМАО) заметил на улице первого в этом году комара. Насекомое сидело прямо на снегу. «Мы думали их еще нет, а они уже есть! Под Нефтеюганском замечен первый комар, решил назвать его Геннадий», — пошутил местный житель в telegram-канале «Это Юганск, детка». Он также опубликовал видео с комаром. Он сидел на снегу и грелся на солнце. Помимо этого на записи слышны и другие насекомые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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