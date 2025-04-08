08 апреля 2025

У школьников ХМАО все чаще находят проблемы со зрением

© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего у школьников находят заболевания глаз и придаточного аппарата
Чаще всего у школьников находят заболевания глаз и придаточного аппарата Фото:

В 2024 году более 193 тысяч школьников ХМАО прошли профилактические осмотры у врачей. В 10% случаев у детей были впервые выявлены заболевания различных органов. Самые частые из них — болезни глаз и придаточного аппарата, сообщили депздраве Югры.

«За прошлый год профилактические осмотры в ХМАО прошли более 193 тысяч школьников. Благодаря плановым обследованиям у 10% детей впервые выявили заболевания различных органов и систем. Среди них лидируют болезни глаз и придаточного аппарата» — рассказали в ведомстве «Югорскому снегирю».

На втором месте по встречаемости находятся заболевания эндокринной системы. Третью же строчку занимает костно-мышечная система.

В ХМАО за неделю количество заболеваний коронавирусной инфекцией выросло в два раза. Заболеваемость ОРВИ при этом снизилась на 10% и составила 105,7 случаев на 10 тысяч населения.

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В 2024 году более 193 тысяч школьников ХМАО прошли профилактические осмотры у врачей. В 10% случаев у детей были впервые выявлены заболевания различных органов. Самые частые из них — болезни глаз и придаточного аппарата, сообщили депздраве Югры. «За прошлый год профилактические осмотры в ХМАО прошли более 193 тысяч школьников. Благодаря плановым обследованиям у 10% детей впервые выявили заболевания различных органов и систем. Среди них лидируют болезни глаз и придаточного аппарата» — рассказали в ведомстве «Югорскому снегирю». На втором месте по встречаемости находятся заболевания эндокринной системы. Третью же строчку занимает костно-мышечная система. В ХМАО за неделю количество заболеваний коронавирусной инфекцией выросло в два раза. Заболеваемость ОРВИ при этом снизилась на 10% и составила 105,7 случаев на 10 тысяч населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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