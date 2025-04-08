08 апреля 2025

У прокуратуры появились вопросы к мэрии Мегиона из-за скандала с застройкой в центре города

Прокуратура проверяет администрацию Мегиона после жалобы депутата
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура начала проверку в отношении администрации Мегиона из-за жалобы депутата
Прокуратура начала проверку в отношении администрации Мегиона из-за жалобы депутата Фото:

Прокуратура начала проверку действий администрации Мегиона в связи с жалобой депутата городской думы Виктора Макарова. По словам Макарова, поводом стало решение мэра Алексея Петриченко об изменении параметров застройки в 7 микрорайоне. Об этом URA.RU сообщил сам депутат.

«Глава города выпустил постановление без согласования с думой и выставил землю на аукцион. По генплану в этом микрорайоне девятиэтажки должны были строиться, а он снизил застройку на малоэтажные здания. Это нарушает процедуру. Возможно, тянет даже на подлог документов», — пояснил депутат в разговоре с URA.RU.

В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили, что была организована проверка. При этом в ведомстве уточнили, что жалоба касается не конкретно главы города, а администрации в целом. В администрации Мегиона пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее URA.RU писало, что Петриченко разругался с местными депутатами. Произошло это из-за того, что во время заседания думского комитета они отклонили законопроект мэрии. По мнению Петриченко парламентарии приняли такое решение, так как пошли на поводу депутата Тюменской областной думы и экс-мэра Мегиона Анатолия Чепайкина.

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Прокуратура начала проверку действий администрации Мегиона в связи с жалобой депутата городской думы Виктора Макарова. По словам Макарова, поводом стало решение мэра Алексея Петриченко об изменении параметров застройки в 7 микрорайоне. Об этом URA.RU сообщил сам депутат. «Глава города выпустил постановление без согласования с думой и выставил землю на аукцион. По генплану в этом микрорайоне девятиэтажки должны были строиться, а он снизил застройку на малоэтажные здания. Это нарушает процедуру. Возможно, тянет даже на подлог документов», — пояснил депутат в разговоре с URA.RU. В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили, что была организована проверка. При этом в ведомстве уточнили, что жалоба касается не конкретно главы города, а администрации в целом. В администрации Мегиона пока не прокомментировали ситуацию. Ранее URA.RU писало, что Петриченко разругался с местными депутатами. Произошло это из-за того, что во время заседания думского комитета они отклонили законопроект мэрии. По мнению Петриченко парламентарии приняли такое решение, так как пошли на поводу депутата Тюменской областной думы и экс-мэра Мегиона Анатолия Чепайкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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