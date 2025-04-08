У прокуратуры появились вопросы к мэрии Мегиона из-за скандала с застройкой в центре города

Прокуратура начала проверку действий администрации Мегиона в связи с жалобой депутата городской думы Виктора Макарова. По словам Макарова, поводом стало решение мэра Алексея Петриченко об изменении параметров застройки в 7 микрорайоне. Об этом URA.RU сообщил сам депутат.
«Глава города выпустил постановление без согласования с думой и выставил землю на аукцион. По генплану в этом микрорайоне девятиэтажки должны были строиться, а он снизил застройку на малоэтажные здания. Это нарушает процедуру. Возможно, тянет даже на подлог документов», — пояснил депутат в разговоре с URA.RU.
В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили, что была организована проверка. При этом в ведомстве уточнили, что жалоба касается не конкретно главы города, а администрации в целом. В администрации Мегиона пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее URA.RU писало, что Петриченко разругался с местными депутатами. Произошло это из-за того, что во время заседания думского комитета они отклонили законопроект мэрии. По мнению Петриченко парламентарии приняли такое решение, так как пошли на поводу депутата Тюменской областной думы и экс-мэра Мегиона Анатолия Чепайкина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!