Ветеран СВО получил должность в мэрии Сургута

Виталий Дахин назначен главным специалистом отдела аналитики мэрии Сургута
Ветеран специальной военной операции Виталий Дахин получил должность в мэрии Сургута (ХМАО). Он стал главным специалистом в отделе аналитики.
«Ветеран СВО Виталий Дахин получил должность в мэрии Сургута. Он назначен главным специалистом отдела аналитики обратной связи», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации.
Виталий Дахин родился в Донецке. В 2014 году ему пришлось переехать в Сургут. Принимал участие в специальной военной операции в 2023 году в составе добровольческого батальона, а вернувшись в Югру устроился на работу в городскую мэрию.
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