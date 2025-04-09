Ветеран СВО получил должность в мэрии Сургута

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Виталий Дахин назначен главным специалистом отдела аналитики мэрии Сургута
Виталий Дахин назначен главным специалистом отдела аналитики мэрии Сургута Фото:

Ветеран специальной военной операции Виталий Дахин получил должность в мэрии Сургута (ХМАО). Он стал главным специалистом в отделе аналитики.

«Ветеран СВО Виталий Дахин получил должность в мэрии Сургута. Он назначен главным специалистом отдела аналитики обратной связи», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации.

Виталий Дахин родился в Донецке. В 2014 году ему пришлось переехать в Сургут. Принимал участие в специальной военной операции в 2023 году в составе добровольческого батальона, а вернувшись в Югру устроился на работу в городскую мэрию.

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Ветеран специальной военной операции Виталий Дахин получил должность в мэрии Сургута (ХМАО). Он стал главным специалистом в отделе аналитики. «Ветеран СВО Виталий Дахин получил должность в мэрии Сургута. Он назначен главным специалистом отдела аналитики обратной связи», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации. Виталий Дахин родился в Донецке. В 2014 году ему пришлось переехать в Сургут. Принимал участие в специальной военной операции в 2023 году в составе добровольческого батальона, а вернувшись в Югру устроился на работу в городскую мэрию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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