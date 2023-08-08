В свердловском городе ввели карантин по опасной болезни

В Ирбите объявили карантин из-за бешенства, выявленного у дикой лисы

09 августа 2023 в 00:35 Размер текста - 17 +

В Ирбитском районе с июля выявили два случая бешенства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории Ирбита Свердловской области объявлен карантин по бешенству, которое выявили у дикой лисы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «В частном секторе на горе в Ирбите был найден труп дикой лисы, обследование показало, что у нее был вирус бешенства. Из-за этого на территории муниципалитета вводится карантин по бешенству — смертельно опасной болезни для человека и животных», — пишет пресс-служба Ирбита в соцсети «ВКонтакте». В мэрии не уточнили сроки карантина. Жителям города порекомендовали привить себя и домашних животных от бешенства. «Вакцинация бесплатно проводится каждую пятницу с 08:00 до 15:00 в Ирбитской ветеринарной лечебнице на Ленина, 42», — добавили в мэрии. Труп дикой лисы нашли 3 августа. Кроме этого, как пишет пресс-служба Ирбитской ветлечебницы в соцсетях, 26 июля было выявлено бешенство у барсука в деревне Азева Ирбитского района. Бешенство — острое инфекционное заболевание, которое смертельно опасно для людей и животных. Его вирус проникает в нервную систему и, размножаясь, приводит к тяжелым нарушениям работы головного мозга, вызывает приступы болезненных судорог, боязнь света, звука, повышенное слюноотделение, параличи и, в конечном счете, смерть от остановки дыхания и сердцебиения.

На территории Ирбита Свердловской области объявлен карантин по бешенству, которое выявили у дикой лисы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «В частном секторе на горе в Ирбите был найден труп дикой лисы, обследование показало, что у нее был вирус бешенства. Из-за этого на территории муниципалитета вводится карантин по бешенству — смертельно опасной болезни для человека и животных», — пишет пресс-служба Ирбита в соцсети «ВКонтакте». В мэрии не уточнили сроки карантина. Жителям города порекомендовали привить себя и домашних животных от бешенства. «Вакцинация бесплатно проводится каждую пятницу с 08:00 до 15:00 в Ирбитской ветеринарной лечебнице на Ленина, 42», — добавили в мэрии. Труп дикой лисы нашли 3 августа. Кроме этого, как пишет пресс-служба Ирбитской ветлечебницы в соцсетях, 26 июля было выявлено бешенство у барсука в деревне Азева Ирбитского района. Бешенство — острое инфекционное заболевание, которое смертельно опасно для людей и животных. Его вирус проникает в нервную систему и, размножаясь, приводит к тяжелым нарушениям работы головного мозга, вызывает приступы болезненных судорог, боязнь света, звука, повышенное слюноотделение, параличи и, в конечном счете, смерть от остановки дыхания и сердцебиения.