В городе ХМАО перекроют улицу из-за ремонта: карта

В Нижневартовске (ХМАО) с 9 августа на ночь будут перекрывать участок улицы Интернациональная из-за ремонтных работ. Об этом сообщил официальный сайт властей города.
«Подрядная организация ООО „Нижневартовскдорсервис“ с 9 августа приступает к выполнению работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по улице Интернациональной (от улицы Северной до АГЗС „МиВ“). Работы будут производить в ночное время с частичным перекрытием движения», — указано в публикации.
Дата окончания дорожных работ будет зависеть от погоды. Каждый дождливый день увеличит сроки ремонта на сутки.
Ранее URA.RU писало, что дорогу по улице Интернациональной в Нижневартовске (ХМАО) реконструируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники демонтировали тротуар, сделали ямочный ремонт покрытия, монтаж бортового камня.
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