07 августа 2023

В городе ХМАО перекроют улицу из-за ремонта: карта

В Нижневартовске ограничат движение по улице Интернациональной с 9 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог. Курган, ремонт дорог, объезд дороги
Улицу Интернациональную в Нижневартовске закроют 9 августа Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) с 9 августа на ночь будут перекрывать участок улицы Интернациональная из-за ремонтных работ. Об этом сообщил официальный сайт властей города.

«Подрядная организация ООО „Нижневартовскдорсервис“ с 9 августа приступает к выполнению работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по улице Интернациональной (от улицы Северной до АГЗС „МиВ“). Работы будут производить в ночное время с частичным перекрытием движения», — указано в публикации.

Дата окончания дорожных работ будет зависеть от погоды. Каждый дождливый день увеличит сроки ремонта на сутки.

Ранее URA.RU писало, что дорогу по улице Интернациональной в Нижневартовске (ХМАО) реконструируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники демонтировали тротуар, сделали ямочный ремонт покрытия, монтаж бортового камня.

Карта перекрытия дорог в Нижневартовске с 9 августа
Карта перекрытия дорог в Нижневартовске с 9 августа

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В Нижневартовске (ХМАО) с 9 августа на ночь будут перекрывать участок улицы Интернациональная из-за ремонтных работ. Об этом сообщил официальный сайт властей города. «Подрядная организация ООО „Нижневартовскдорсервис“ с 9 августа приступает к выполнению работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по улице Интернациональной (от улицы Северной до АГЗС „МиВ“). Работы будут производить в ночное время с частичным перекрытием движения», — указано в публикации. Дата окончания дорожных работ будет зависеть от погоды. Каждый дождливый день увеличит сроки ремонта на сутки. Ранее URA.RU писало, что дорогу по улице Интернациональной в Нижневартовске (ХМАО) реконструируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники демонтировали тротуар, сделали ямочный ремонт покрытия, монтаж бортового камня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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