Минцифры предложило отсрочку по призыву в армию до 30 лет для IT-специалистов

Минцифры планирует скорректировать указ Владимира Путина о призыве в армию IT-специалистов
Минцифры РФ планирует сделать отсрочку по призыву на срочную службу в армию до 30 лет для сотрудников IT-компаний. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
«Минцифры в связи с повышением призывного возраста готовит предложение корректировки соответственного указа», — заявил Максут Шадаев. Его слова передает ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин увеличил верхнюю границу призывного возраста. Теперь военнообязанными считаются граждане от 18 до 30 лет.
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