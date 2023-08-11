Минцифры предложило отсрочку по призыву в армию до 30 лет для IT-специалистов

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Минцифры планирует скорректировать указ Владимира Путина о призыве в армию IT-специалистов Фото:

Минцифры РФ планирует сделать отсрочку по призыву на срочную службу в армию до 30 лет для сотрудников IT-компаний. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Минцифры в связи с повышением призывного возраста готовит предложение корректировки соответственного указа», — заявил Максут Шадаев. Его слова передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин увеличил верхнюю границу призывного возраста. Теперь военнообязанными считаются граждане от 18 до 30 лет.

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Минцифры РФ планирует сделать отсрочку по призыву на срочную службу в армию до 30 лет для сотрудников IT-компаний. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. «Минцифры в связи с повышением призывного возраста готовит предложение корректировки соответственного указа», — заявил Максут Шадаев. Его слова передает ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин увеличил верхнюю границу призывного возраста. Теперь военнообязанными считаются граждане от 18 до 30 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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