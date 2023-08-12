Xiaomi начала блокировать Telegram на своих устройствах

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Телефоны. Екатеринбург, телефон, мобильник, xiaomi, redmi
Блокировка не страшна обладателям глобальной прошивки Фото:

Пользователи китайских смартфонов Xiaomi столкнулись с тем, что операционная система MIUI начала блокировать некоторые приложения, как «опасные». Владельцы смартфонов жалуются на блокировку мессенджера Telegram, сообщило интернет-издание «Код Дурова».

«Эта функция, введенная в MIUI в 2022 году, изначально представлялась как средство защиты от мошенничества и спам-звонков. Теперь при попытке установки Telegram через MIUI пользователи получают предупреждение о том, что приложение „не прошло проверку безопасности Xiaomi“ и может представлять угрозу», — приводит информацию китайских пользователей «Код Дурова».

Издание подчеркивает, что блокировка приложений не коснется обладателей смартфона с глобальной прошивкой. Однако неизвестно, как поведут себя устройства, купленные напрямую из Китая.

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Пользователи китайских смартфонов Xiaomi столкнулись с тем, что операционная система MIUI начала блокировать некоторые приложения, как «опасные». Владельцы смартфонов жалуются на блокировку мессенджера Telegram, сообщило интернет-издание «Код Дурова». «Эта функция, введенная в MIUI в 2022 году, изначально представлялась как средство защиты от мошенничества и спам-звонков. Теперь при попытке установки Telegram через MIUI пользователи получают предупреждение о том, что приложение „не прошло проверку безопасности Xiaomi“ и может представлять угрозу», — приводит информацию китайских пользователей «Код Дурова». Издание подчеркивает, что блокировка приложений не коснется обладателей смартфона с глобальной прошивкой. Однако неизвестно, как поведут себя устройства, купленные напрямую из Китая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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