Xiaomi начала блокировать Telegram на своих устройствах

Пользователи китайских смартфонов Xiaomi столкнулись с тем, что операционная система MIUI начала блокировать некоторые приложения, как «опасные». Владельцы смартфонов жалуются на блокировку мессенджера Telegram, сообщило интернет-издание «Код Дурова».
«Эта функция, введенная в MIUI в 2022 году, изначально представлялась как средство защиты от мошенничества и спам-звонков. Теперь при попытке установки Telegram через MIUI пользователи получают предупреждение о том, что приложение „не прошло проверку безопасности Xiaomi“ и может представлять угрозу», — приводит информацию китайских пользователей «
Издание подчеркивает, что блокировка приложений не коснется обладателей смартфона с глобальной прошивкой. Однако неизвестно, как поведут себя устройства, купленные напрямую из Китая.
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