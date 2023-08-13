Площадь пожара на складе в Раменском выросла до 1,8 тысяч квадратных метров. Фото

13 августа 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Пожар не удается потушить уже несколько часов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Площадь пожара на складе в подмосковном Раменском выросла до 1,8 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила прокуратура Московской области. «В настоящий момент идет тушение пожара. Его площадь составляет около 1,8 тысяч квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пожар начался около 12:00 по московскому времени. Загорелись пластиковые поддоны на территории склада. Ранее URA.RU сообщало, что пожар разгорелся в районе АЗС «Роснефть». Позже стало известно, что возгорание случилось в нежилом здании на 4-м километре Донинского шоссе. По предварительным данным, причиной пожара стали нарушения при проведении сварочных работ. Telegram-канал прокуратуры Московской области, https://t.me/mosoblproc/908 Telegram-канал прокуратуры Московской области, https://t.me/mosoblproc/908

Площадь пожара на складе в подмосковном Раменском выросла до 1,8 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила прокуратура Московской области. «В настоящий момент идет тушение пожара. Его площадь составляет около 1,8 тысяч квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пожар начался около 12:00 по московскому времени. Загорелись пластиковые поддоны на территории склада. Ранее URA.RU сообщало, что пожар разгорелся в районе АЗС «Роснефть». Позже стало известно, что возгорание случилось в нежилом здании на 4-м километре Донинского шоссе. По предварительным данным, причиной пожара стали нарушения при проведении сварочных работ.