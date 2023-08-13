Площадь пожара на складе в Раменском выросла до 1,8 тысяч квадратных метров. Фото

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Пожар не удается потушить уже несколько часов Фото:

Площадь пожара на складе в подмосковном Раменском выросла до 1,8 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

«В настоящий момент идет тушение пожара. Его площадь составляет около 1,8 тысяч квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Пожар начался около 12:00 по московскому времени. Загорелись пластиковые поддоны на территории склада.

Ранее URA.RU сообщало, что пожар разгорелся в районе АЗС «Роснефть». Позже стало известно, что возгорание случилось в нежилом здании на 4-м километре Донинского шоссе. По предварительным данным, причиной пожара стали нарушения при проведении сварочных работ.

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Площадь пожара на складе в подмосковном Раменском выросла до 1,8 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила прокуратура Московской области. «В настоящий момент идет тушение пожара. Его площадь составляет около 1,8 тысяч квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пожар начался около 12:00 по московскому времени. Загорелись пластиковые поддоны на территории склада. Ранее URA.RU сообщало, что пожар разгорелся в районе АЗС «Роснефть». Позже стало известно, что возгорание случилось в нежилом здании на 4-м километре Донинского шоссе. По предварительным данным, причиной пожара стали нарушения при проведении сварочных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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