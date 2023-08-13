Прокуратура назвала причину пожара на складе в Подмосковье

Причиной пожара могло стать нарушения технологии сварочных работ
Стала известна причина пожара в Подмосковье. Предварительное расследование указывает на нарушение противопожарных требований в ходе проведения сварочных работ. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.
«Причина возгорания нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ», —
Ранее стало известно, что в Раменском городском округе в Подмосковье произошло возгорание в районе АЗС «Роснефть» находящейся возле Донинского шоссе. Причина возгорания не называлась.
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