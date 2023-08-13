Прокуратура назвала причину пожара на складе в Подмосковье Прокуратура: пожар в Подмосковье начался из-за сварочных работ 13 августа 2023 в 15:05 Размер текста - 17 + Причиной пожара могло стать нарушения технологии сварочных работ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Стала известна причина пожара в Подмосковье. Предварительное расследование указывает на нарушение противопожарных требований в ходе проведения сварочных работ. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области. «Причина возгорания нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ», — сообщается в telegram-канале прокуратуры. Там добавили, что данная информация является предварительной. Ранее стало известно, что в Раменском городском округе в Подмосковье произошло возгорание в районе АЗС «Роснефть» находящейся возле Донинского шоссе. Причина возгорания не называлась. Стала известна причина пожара в Подмосковье. Предварительное расследование указывает на нарушение противопожарных требований в ходе проведения сварочных работ. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области. «Причина возгорания нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ», — сообщается в telegram-канале прокуратуры. Там добавили, что данная информация является предварительной. Ранее стало известно, что в Раменском городском округе в Подмосковье произошло возгорание в районе АЗС «Роснефть» находящейся возле Донинского шоссе. Причина возгорания не называлась. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям