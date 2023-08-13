Прокуратура назвала причину пожара на складе в Подмосковье

Прокуратура: пожар в Подмосковье начался из-за сварочных работ
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Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, мчс, дым, пожарная охрана, тушение огня, огонь, вода из шланга
Причиной пожара могло стать нарушения технологии сварочных работ Фото:

Стала известна причина пожара в Подмосковье. Предварительное расследование указывает на нарушение противопожарных требований в ходе проведения сварочных работ. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

«Причина возгорания нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ», — сообщается в telegram-канале прокуратуры. Там добавили, что данная информация является предварительной.

Ранее стало известно, что в Раменском городском округе в Подмосковье произошло возгорание в районе АЗС «Роснефть» находящейся возле Донинского шоссе. Причина возгорания не называлась.

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Стала известна причина пожара в Подмосковье. Предварительное расследование указывает на нарушение противопожарных требований в ходе проведения сварочных работ. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области. «Причина возгорания нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ», — сообщается в telegram-канале прокуратуры. Там добавили, что данная информация является предварительной. Ранее стало известно, что в Раменском городском округе в Подмосковье произошло возгорание в районе АЗС «Роснефть» находящейся возле Донинского шоссе. Причина возгорания не называлась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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