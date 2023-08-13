Челябинский военный погиб в ДТП на границе с Башкирией

14 августа 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Военнослужащий направлялся на службу в Трехгорный Фото: Сергей Русанов © URA.RU Военнослужащий из Челябинской области скончался в ДТП, произошедшем на 1616 километре трассы М-5 «Урал». Он направлялся на службу в Трехгорный. «В аварии погиб 26-летний военнослужащий. Он направлялся на работу из Ишимбаево в Трехгорный», — сообщает издание «Первое областное» со ссылкой на источники. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД по Челябинской области. Там сообщили, что сотрудники выезжали на место аварии и осуществляли надзор до приезда бригады из Башкирии. В госавтоинспекции по республике Башкортостан по имеющимся на официальном сайте номерам телефонов не ответили. Авария произошла на границе Башкирии и Челябинской области возле поселка Малый Бердяуш. Из-за этого пришлось полностью остановить движение на данном участке. На трассе образовалась огромная пробка.

Военнослужащий из Челябинской области скончался в ДТП, произошедшем на 1616 километре трассы М-5 «Урал». Он направлялся на службу в Трехгорный. «В аварии погиб 26-летний военнослужащий. Он направлялся на работу из Ишимбаево в Трехгорный», — сообщает издание «Первое областное» со ссылкой на источники. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД по Челябинской области. Там сообщили, что сотрудники выезжали на место аварии и осуществляли надзор до приезда бригады из Башкирии. В госавтоинспекции по республике Башкортостан по имеющимся на официальном сайте номерам телефонов не ответили. Авария произошла на границе Башкирии и Челябинской области возле поселка Малый Бердяуш. Из-за этого пришлось полностью остановить движение на данном участке. На трассе образовалась огромная пробка.