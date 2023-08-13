13 августа 2023
12 августа 2023

Челябинский военный погиб в ДТП на границе с Башкирией

© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащий направлялся на службу в Трехгорный Фото:

Военнослужащий из Челябинской области скончался в ДТП, произошедшем на 1616 километре трассы М-5 «Урал». Он направлялся на службу в Трехгорный.

«В аварии погиб 26-летний военнослужащий. Он направлялся на работу из Ишимбаево в Трехгорный», — сообщает издание «Первое областное» со ссылкой на источники.

URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД по Челябинской области. Там сообщили, что сотрудники выезжали на место аварии и осуществляли надзор до приезда бригады из Башкирии. В госавтоинспекции по республике Башкортостан по имеющимся на официальном сайте номерам телефонов не ответили.

Авария произошла на границе Башкирии и Челябинской области возле поселка Малый Бердяуш. Из-за этого пришлось полностью остановить движение на данном участке. На трассе образовалась огромная пробка.

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Военнослужащий из Челябинской области скончался в ДТП, произошедшем на 1616 километре трассы М-5 «Урал». Он направлялся на службу в Трехгорный. «В аварии погиб 26-летний военнослужащий. Он направлялся на работу из Ишимбаево в Трехгорный», — сообщает издание «Первое областное» со ссылкой на источники. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД по Челябинской области. Там сообщили, что сотрудники выезжали на место аварии и осуществляли надзор до приезда бригады из Башкирии. В госавтоинспекции по республике Башкортостан по имеющимся на официальном сайте номерам телефонов не ответили. Авария произошла на границе Башкирии и Челябинской области возле поселка Малый Бердяуш. Из-за этого пришлось полностью остановить движение на данном участке. На трассе образовалась огромная пробка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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