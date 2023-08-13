Челябинский военный погиб в ДТП на границе с Башкирией

Военнослужащий из Челябинской области скончался в ДТП, произошедшем на 1616 километре трассы М-5 «Урал». Он направлялся на службу в Трехгорный.
«В аварии погиб 26-летний военнослужащий. Он направлялся на работу из Ишимбаево в Трехгорный», — сообщает издание «Первое областное» со ссылкой на источники.
URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД по Челябинской области. Там сообщили, что сотрудники выезжали на место аварии и осуществляли надзор до приезда бригады из Башкирии. В госавтоинспекции по республике Башкортостан по имеющимся на официальном сайте номерам телефонов не ответили.
Авария произошла на границе Башкирии и Челябинской области возле поселка Малый Бердяуш. Из-за этого пришлось полностью остановить движение на данном участке. На трассе образовалась огромная пробка.
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