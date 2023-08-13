13 августа 2023

В челябинском вузе объявили дополнительный набор на бюджет

© Служба новостей «URA.RU»
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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , юургу
В ЮУрГУ 15 августа начнется дополнительный набор на бюджет по ряду направлений Фото:

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) Челябинска 15 августа начнется дополнительный прием на бюджет. Набор пройдет по ряду технических и естественно-научных направлений бакалавриата, сообщили URA.RU в пресс-службе университета.

«В ЮУрГУ объявлен дополнительный набор на бюджетные места по ряду технических и естественно-научных направлений подготовки бакалавров. Прием начнется с 15 августа. Приказ о зачислении будет опубликован 29 августа», — уточнили в пресс-службе.

Абитуриенты могут успеть поступить в Политехнический институт, Институт естественных и точных наук, Высшую школу электроники и компьютерных наук и Высшую медико-биологическую школу. Все специальности, на которые объявлен допнабор, востребованы и актуальны на рынке.

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В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) Челябинска 15 августа начнется дополнительный прием на бюджет. Набор пройдет по ряду технических и естественно-научных направлений бакалавриата, сообщили URA.RU в пресс-службе университета. «В ЮУрГУ объявлен дополнительный набор на бюджетные места по ряду технических и естественно-научных направлений подготовки бакалавров. Прием начнется с 15 августа. Приказ о зачислении будет опубликован 29 августа», — уточнили в пресс-службе. Абитуриенты могут успеть поступить в Политехнический институт, Институт естественных и точных наук, Высшую школу электроники и компьютерных наук и Высшую медико-биологическую школу. Все специальности, на которые объявлен допнабор, востребованы и актуальны на рынке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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