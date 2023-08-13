В челябинском вузе объявили дополнительный набор на бюджет

14 августа 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

В ЮУрГУ 15 августа начнется дополнительный набор на бюджет по ряду направлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) Челябинска 15 августа начнется дополнительный прием на бюджет. Набор пройдет по ряду технических и естественно-научных направлений бакалавриата, сообщили URA.RU в пресс-службе университета. «В ЮУрГУ объявлен дополнительный набор на бюджетные места по ряду технических и естественно-научных направлений подготовки бакалавров. Прием начнется с 15 августа. Приказ о зачислении будет опубликован 29 августа», — уточнили в пресс-службе. Абитуриенты могут успеть поступить в Политехнический институт, Институт естественных и точных наук, Высшую школу электроники и компьютерных наук и Высшую медико-биологическую школу. Все специальности, на которые объявлен допнабор, востребованы и актуальны на рынке.

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) Челябинска 15 августа начнется дополнительный прием на бюджет. Набор пройдет по ряду технических и естественно-научных направлений бакалавриата, сообщили URA.RU в пресс-службе университета. «В ЮУрГУ объявлен дополнительный набор на бюджетные места по ряду технических и естественно-научных направлений подготовки бакалавров. Прием начнется с 15 августа. Приказ о зачислении будет опубликован 29 августа», — уточнили в пресс-службе. Абитуриенты могут успеть поступить в Политехнический институт, Институт естественных и точных наук, Высшую школу электроники и компьютерных наук и Высшую медико-биологическую школу. Все специальности, на которые объявлен допнабор, востребованы и актуальны на рынке.