В челябинском вузе объявили дополнительный набор на бюджет

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) Челябинска 15 августа начнется дополнительный прием на бюджет. Набор пройдет по ряду технических и естественно-научных направлений бакалавриата, сообщили URA.RU в пресс-службе университета.
«В ЮУрГУ объявлен дополнительный набор на бюджетные места по ряду технических и естественно-научных направлений подготовки бакалавров. Прием начнется с 15 августа. Приказ о зачислении будет опубликован 29 августа», — уточнили в пресс-службе.
Абитуриенты могут успеть поступить в Политехнический институт, Институт естественных и точных наук, Высшую школу электроники и компьютерных наук и Высшую медико-биологическую школу. Все специальности, на которые объявлен допнабор, востребованы и актуальны на рынке.
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