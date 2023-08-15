Baza: следователи раскрыли личность владельца АЗС в Махачкале, где произошел взрыв 15 августа 2023 в 11:33 Размер текста - 17 + Следователи раскрыли личность владельца АЗС Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале Следственный комитет установил личность владельца автозаправки в Махачкале, где произошел взрыв. Предварительно им оказался 39-летний Ибрагим Шамхалов. Об этом сообщает Baza. «Следователи установили личность владельца автосервиса в Махачкале, в котором произошел взрыв. По предварительным данным им оказался 39-летний Ибрагим Шамхалов», — передают авторы telegram-канала. Мужчину планируют допросить по факту произошедшего. В Дагестане в ночь на 15 августа произошел взрыв автозаправки возле нефтебазы. По официальной информации от МЧС 30 человек погибли, 130 пострадали. В республике объявлен траур. Семьям погибших, а также пострадавшим выплатят материальную помощь. Следственный комитет установил личность владельца автозаправки в Махачкале, где произошел взрыв. Предварительно им оказался 39-летний Ибрагим Шамхалов. Об этом сообщает Baza. «Следователи установили личность владельца автосервиса в Махачкале, в котором произошел взрыв. По предварительным данным им оказался 39-летний Ибрагим Шамхалов», — передают авторы telegram-канала. Мужчину планируют допросить по факту произошедшего. В Дагестане в ночь на 15 августа произошел взрыв автозаправки возле нефтебазы. По официальной информации от МЧС 30 человек погибли, 130 пострадали. В республике объявлен траур. Семьям погибших, а также пострадавшим выплатят материальную помощь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям