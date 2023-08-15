Baza: следователи раскрыли личность владельца АЗС в Махачкале, где произошел взрыв

Следственный комитет установил личность владельца автозаправки в Махачкале, где произошел взрыв. Предварительно им оказался 39-летний Ибрагим Шамхалов. Об этом сообщает Baza.
«Следователи установили личность владельца автосервиса в Махачкале, в котором произошел взрыв. По предварительным данным им оказался 39-летний Ибрагим Шамхалов», — передают авторы telegram-канала. Мужчину планируют допросить по факту произошедшего.
В Дагестане в ночь на 15 августа произошел взрыв автозаправки возле нефтебазы. По официальной информации от МЧС 30 человек погибли, 130 пострадали. В республике объявлен траур. Семьям погибших, а также пострадавшим выплатят материальную помощь.
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