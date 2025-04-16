МИД: задержанных в московском банном комплексе подозревают в связях с радикалами

В Москве в ходе плановой проверки банного комплекса силовики выявили более полусотни нелегалов. Часть из них подозревается в связях с радикалами. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России.
«Была проведена плановая проверка общественных помещений, банного комплекса „Бодрость“ и других, расположенных в Тимирязевском районе Москвы. Из 59 иностранцев 25 находились в нашей стране незаконно. Некоторые подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам», — указали в министерстве.
Ранее сообщалось, что глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев считает ситуацию с задержанием граждан Киргизии в московской бане поводом выдвигать ультиматумы России. Силовики задержали около сорока граждан Киргизии, которые пытались выгнать из заведения русскоязычных посетителей. Оно принадлежит киргизскому бизнесмену, решившему предоставлять услуги только соотечественникам.
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