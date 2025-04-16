Новых собственников жилья предупредили о ловушке

Минстрой России предложил сократить максимальный срок отсрочки платежей, что может ухудшить положение владельцев недвижимости. Об этом рассказал председатель правления союза жилищных организаций Константин Крохин.
«Почему отсрочка была пять лет в новостройках — в этом была своя логика, потому что в эти пять лет действует гарантия застройщика. Тем самым они просто освобождают застройщика от гарантийных обязательств, делая ему своего рода подарок», — сказал Крохин Mail.ru.
Он пояснил, что деньги продолжат собирать, но организовать собрание жильцов в первые три года крайне сложно. Крохин уточнил, что для перевода на специальный счет нужно две трети голосов, что почти нереально в новостройках.
В частности, зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Светлана Разворотнева раскритиковала это предложение. По ее словам, сначала нужно решить проблемы с гарантиями застройщиков, передает «Общественная служба новостей». Она считает этот вопрос более важным, чем новые изменения в законодательстве.
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