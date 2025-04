Истребительница вампиров, доктор Хаус и роман с культовым певцом: кто такая Мишель Трахтенберг

NBC: причиной смерти Мишель Трахтенберг стали осложнения, вызванные диабетом

17 апреля 2025 в 04:19 Размер текста - 17 +

Мишель Трахтенберг умерла в феврале 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU Американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница», а также в фильме «Евротур», скончалась 26 февраля 2025 года в возрасте 39 лет. Ее тело было найдено в ее квартире на Манхэттене. В апреле 2025 года стало известно, что причиной смерти актрисы стало заболевание, связанное с диабетом. В каких фильмах играла Трахтенберг, были ли у нее дети и муж — в материале URA.RU. Биография и карьера Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке в семье эмигрантов. Отец девушки был родом из Германии, а мать — из СССР (конкретно из Одессы). Звезда бегло говорила на русском языке, чтобы понимать свою любимую бабушку. С трех лет начала сниматься в рекламе, а в 1991 году дебютировала в сериале «Закон и порядок». В 2000 году она получила свою самую знаковую роль — Тара Маклей в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Позднее сыграла Джорджину Спаркс в «Сплетнице» и приняла участие в культовой комедии «Евротур». В апреле 2006 года Трахтенберг пригласили на гостевую роль в сериал «Доктор Хаус» — она снялась в 16 серии второго сезона, которая вышла под названием «Безопасность». Также у нее была роль-камео в клипе Fall Out Boy на культовую песню «This Ain»t a Scene, It»s an Arms Race» Личная жизнь В молодости Трахтенберг встречалась с певцом Робби Уильямсом, диджеем Адамом Гольдштейном и вокалистом американской рок-группы Fall Out Boy Питом Венцем. Также в течение двух лет избранником Трахтенберг был актер из Канады Шон Эшмор. Перед смертью Трахтенберг состояла в длительных отношениях с агентом по поиску талантов Джеем Коэном, с которым она встречалась с 2020 года. По другим данным, избранником актрисы был неназванный бизнесмен. Замужем актриса не была, детей нет. Причина смерти Актриса пропала из публичного пространства в 2019 году. Позже на фотографиях, которые она выкладывала в соцсети было заметно, что у Трахтенберг уставший вид и желтые белки глаз. Это говорит о проблемах со здоровьем. По данным СМИ, в 2024 году актриса пережила пересадку печени. Как сообщает телеканал NBC, Трахтенберг умерла от осложнений, вызванных диабетом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница», а также в фильме «Евротур», скончалась 26 февраля 2025 года в возрасте 39 лет. Ее тело было найдено в ее квартире на Манхэттене. В апреле 2025 года стало известно, что причиной смерти актрисы стало заболевание, связанное с диабетом. В каких фильмах играла Трахтенберг, были ли у нее дети и муж — в материале URA.RU. Биография и карьера Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке в семье эмигрантов. Отец девушки был родом из Германии, а мать — из СССР (конкретно из Одессы). Звезда бегло говорила на русском языке, чтобы понимать свою любимую бабушку. С трех лет начала сниматься в рекламе, а в 1991 году дебютировала в сериале «Закон и порядок». В 2000 году она получила свою самую знаковую роль — Тара Маклей в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Позднее сыграла Джорджину Спаркс в «Сплетнице» и приняла участие в культовой комедии «Евротур». В апреле 2006 года Трахтенберг пригласили на гостевую роль в сериал «Доктор Хаус» — она снялась в 16 серии второго сезона, которая вышла под названием «Безопасность». Также у нее была роль-камео в клипе Fall Out Boy на культовую песню «This Ain»t a Scene, It»s an Arms Race» Личная жизнь В молодости Трахтенберг встречалась с певцом Робби Уильямсом, диджеем Адамом Гольдштейном и вокалистом американской рок-группы Fall Out Boy Питом Венцем. Также в течение двух лет избранником Трахтенберг был актер из Канады Шон Эшмор. Перед смертью Трахтенберг состояла в длительных отношениях с агентом по поиску талантов Джеем Коэном, с которым она встречалась с 2020 года. По другим данным, избранником актрисы был неназванный бизнесмен. Замужем актриса не была, детей нет. Причина смерти Актриса пропала из публичного пространства в 2019 году. Позже на фотографиях, которые она выкладывала в соцсети было заметно, что у Трахтенберг уставший вид и желтые белки глаз. Это говорит о проблемах со здоровьем. По данным СМИ, в 2024 году актриса пережила пересадку печени. Как сообщает телеканал NBC, Трахтенберг умерла от осложнений, вызванных диабетом.