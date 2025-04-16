Удары по Ивановской области, освобождение Валентиновки и две сотни дронов — главное об СВО 16 апреля

Дроны ВСУ ударили по городу Шуя в Ивановской области, их целью, предположительно, был завод «Литмаш». Также вражеские БПЛА повредили электроподстанцию в Брянской области. ВС РФ освободили поселок Валентиновка, заставили украинские подразделения отступить под Купянском и принудили к сдаче бойцов ВСУ под Дзержинском. Над территорией России сбиты более двух сотен беспилотников. Об этих и других важных событиях с фронта СВО — в материале URA.RU.
Украина ударила по Ивановской области
В Ивановской области в городе Шуя средства ПВО впервые за год сбили семь дронов ВСУ типа «Лютый». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, они несли в себе взрывчатку. В результате атаки в Шуе получили ранения два человека. Одной из возможных целей удара мог стать литейно-металлургический завод «Литмаш».
ВСУ ударили по электростанции в Брянской области
Украина ударила дронами по электроподстанции филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. Из-за атак дронов были повреждены линии электропередач. Без электроснабжения остались жители Подывотье Севского района.
ВС РФ освободили Валентиновку
Российская армия взяла под контроль населенный пункт Валентиновка в ДНР. Подобное ВС РФ удалось в ходе наступательной операции в направлении Константиновки. Об этом сообщили военкоры. Отмечается, что также западнее Сухой Балки вдоль лесополосы российские бойцы взяли опорный пункт украинской армии, вследствие чего продвинулись на глубину в 1 000 километров.
ВСУ начали отступать под Купянском
Украинские военные подразделения начали отступление, переместив часть своих сил на вторую линию обороны в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он уточнил что, на некоторых участках межпозиционное пространство расширилось до почти трех километров.
Российские танкисты готовятся к бою
На полигоне, расположенном в тыловой зоне специальной военной операции, танкисты Южной группировки войск занимаются тестированием и настройкой улучшенных танков Т-80БВМ. Тренировки проводятся на территории, которая по своему рельефу и общим условиям напоминает районы, где предполагается использование танков в боевых условиях, пишет «Пятый канал».
В ходе учений военные совершенствуют управление техникой на сложной местности, преодолевая как искусственные, так и естественные препятствия, что позволяет повысить маневренность машин в экстремальных ситуациях. Особое внимание уделяется стрелковой подготовке. Экипажи осуществляют огневые задачи, стреляя как на стоянке, так и в движении, включая выполнение упражнений из закрытых позиций. Используются стандартные боеприпасы для стрельбы из основного орудия танка и его пулемета.
«Север» ликвидировала украинскую бригаду на границе
Российские военные нейтрализовали 47-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины. Операция прошла успешно и была осуществлена на территории, прилегающей к границам Белгородской и Сумской областей.
За сутки над Россией сбиты сотни БПЛА
Силы ПВО сбили 223 украинских дрона, 11 авиабомб США JDAM и четыре ракеты HIMARS над территориями России за прошедшие сутки. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Дрон ВС РФ уговорил сдаться бригаду ВСУ
Военнослужащие ВС РФ использовали звуковещание на дроне над украинскими позициями, и с помощью него призвали подразделение ВСУ под Дзержинском (украинское название — Торецк) сложить оружие. Те сдались в плен. Отмечается, что перед этим украинские позиции были атакованы с помощью артиллерии и БПЛА. Позже дрон вывел сдавшихся в плен бойцов ВСУ к российским позициям.
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