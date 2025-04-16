16 апреля 2025

Путин встретился с россиянином, который провел почти 500 дней в плену у ХАМАС

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Путин выразил благодарность ХАМАС за освобождение Труфанова
Путин выразил благодарность ХАМАС за освобождение Труфанова Фото:

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с Александром Труфановым, который провел 498 дней в плену в Газе у движения ХАМАС. Об этом сообщили в Кремле. 

«Хочу выразить благодарность руководству ХАМАС за освобождение Александра», сказал Путин, передает пресс-служба Кремля. На встрече с президентом также присутствовали члены семьи Александра Труфанова и представители Федерации еврейских общин России.

Александр Труфанов, уроженец Ростова-на-Дону, был похищен боевиками ХАМАС в октябре 2023 года во время нападения на кибуц Нир-Оз, где он проживал. Его освобождение стало частью обмена заложниками между Израилем и ХАМАС, в результате которого были освобождены 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных.

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Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с Александром Труфановым, который провел 498 дней в плену в Газе у движения ХАМАС. Об этом сообщили в Кремле.  «Хочу выразить благодарность руководству ХАМАС за освобождение Александра», сказал Путин, передает пресс-служба Кремля. На встрече с президентом также присутствовали члены семьи Александра Труфанова и представители Федерации еврейских общин России. Александр Труфанов, уроженец Ростова-на-Дону, был похищен боевиками ХАМАС в октябре 2023 года во время нападения на кибуц Нир-Оз, где он проживал. Его освобождение стало частью обмена заложниками между Израилем и ХАМАС, в результате которого были освобождены 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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