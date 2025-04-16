16 апреля 2025

Стала известна причина смерти голливудской актрисы

NBC: причиной смерти Мишель Трахтенберг стали осложнения, вызванные диабетом
© Служба новостей «URA.RU»
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Семья актрисы ранее отказалась от вскрытия тела для выяснения причин смерти
Семья актрисы ранее отказалась от вскрытия тела для выяснения причин смерти Фото:

Голливудская знаменитость Мишель Трахтенберг скончалась от осложнений, вызванных диабетом. Об этом сообщил офис судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка (США).

«Мишель Трахтенберг умерла от осложнений, вызванных диабетом», — на данные судмедэкспертов ссылается телеканал NBC. Источник СМИ рассказал, что актриса перенесла пересадку печени незадолго до своей кончины.

Звезда кино и телевидения с русскими корнями запомнилась массовому зрителю по ролям в фильме «Евротур» и сериалах «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров». Она умерла 26 февраля в возрасте 39 лет, напоминает «Национальная служба новостей». Тело актрисы обнаружила ее мать, пишет RT.

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Голливудская знаменитость Мишель Трахтенберг скончалась от осложнений, вызванных диабетом. Об этом сообщил офис судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка (США). «Мишель Трахтенберг умерла от осложнений, вызванных диабетом», — на данные судмедэкспертов ссылается телеканал NBC. Источник СМИ рассказал, что актриса перенесла пересадку печени незадолго до своей кончины. Звезда кино и телевидения с русскими корнями запомнилась массовому зрителю по ролям в фильме «Евротур» и сериалах «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров». Она умерла 26 февраля в возрасте 39 лет, напоминает «Национальная служба новостей». Тело актрисы обнаружила ее мать, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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