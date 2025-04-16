Стала известна причина смерти голливудской актрисы

Голливудская знаменитость Мишель Трахтенберг скончалась от осложнений, вызванных диабетом. Об этом сообщил офис судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка (США).
«Мишель Трахтенберг умерла от осложнений, вызванных диабетом», — на данные судмедэкспертов ссылается телеканал NBC. Источник СМИ рассказал, что актриса перенесла пересадку печени незадолго до своей кончины.
Звезда кино и телевидения с русскими корнями запомнилась массовому зрителю по ролям в фильме «Евротур» и сериалах «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров». Она умерла 26 февраля в возрасте 39 лет, напоминает «Национальная служба новостей». Тело актрисы обнаружила ее мать, пишет RT.
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