16 апреля 2025

Следствие требует оставить экс-замминистра обороны Иванова в СИЗО еще на год

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Иванову предлагают еще год провести СИЗО
Иванову предлагают еще год провести СИЗО Фото:

Представитель обвинения потребовал у суда продление ареста бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова на срок более одного года. Об этом сообщили в суде. 

«Московский городской суд 18 апреля рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока содержания в виде заключения под стражу на срок свыше года в отношении Иванова Тимура Вадимовича», — цитируют РИА Новости представителя суда. 

Тимур Иванов был арестован в апреле 2024 года по обвинениям в растрате и выводе средств из банка «Интеркоммерц», а также в получении взяток на сумму более одного миллиарда рублей. С момента ареста его содержание под стражей неоднократно продлевалось, последний раз на месяц в марте текущего года.

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Представитель обвинения потребовал у суда продление ареста бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова на срок более одного года. Об этом сообщили в суде.  «Московский городской суд 18 апреля рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока содержания в виде заключения под стражу на срок свыше года в отношении Иванова Тимура Вадимовича», — цитируют РИА Новости представителя суда.  Тимур Иванов был арестован в апреле 2024 года по обвинениям в растрате и выводе средств из банка «Интеркоммерц», а также в получении взяток на сумму более одного миллиарда рублей. С момента ареста его содержание под стражей неоднократно продлевалось, последний раз на месяц в марте текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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