В России появятся лицензии на торговлю табаком

Правительство РФ поддержало инициативу по введению лицензирования розничной торговли табачной продукцией. Согласно утвержденной концепции, с сентября 2026 года все точки продаж табака должны будут получать специальное разрешение. Об этом говорится в соответствующих документах.
«Правительство РФ поддержало концепцию по введению лицензирования розничной торговли табачной продукцией, включая вейпы и кальяны. Лицензированием займётся Росалкогольтабакрегулирование. Лицензия может быть аннулирована даже за одно нарушение правил», — пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на документ.
Минфин также предложил установить госпошлину за выдачу лицензии. Это 60 тысяч рублей для розничных продавцов и 800 тысяч рублей для оптовых. Разрешение будет действовать пять лет, а его продление также потребует уплаты пошлины.
Ранее президент России Владимир Путин поднял штрафы за продажу вейпов детям до 2 млн рублей. Кроме того, за нарушение ограничений в области розничной торговли табачными изделиями предусмотрены штрафы до 120 тысяч рублей. За продажу насвая и снюса штрафы составляют до 1,5 миллиона рублей.
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