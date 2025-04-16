16 апреля 2025

В России появятся лицензии на торговлю табаком

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство одобрило концепцию лицензирования в том числе вейпами и кальянами
Правительство одобрило концепцию лицензирования в том числе вейпами и кальянами Фото:

Правительство РФ поддержало инициативу по введению лицензирования розничной торговли табачной продукцией. Согласно утвержденной концепции, с сентября 2026 года все точки продаж табака должны будут получать специальное разрешение. Об этом говорится в соответствующих документах.

«Правительство РФ поддержало концепцию по введению лицензирования розничной торговли табачной продукцией, включая вейпы и кальяны. Лицензированием займётся Росалкогольтабакрегулирование. Лицензия может быть аннулирована даже за одно нарушение правил», — пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на документ.

Минфин также предложил установить госпошлину за выдачу лицензии. Это 60 тысяч рублей для розничных продавцов и 800 тысяч рублей для оптовых. Разрешение будет действовать пять лет, а его продление также потребует уплаты пошлины.

Ранее президент России Владимир Путин поднял штрафы за продажу вейпов детям до 2 млн рублей. Кроме того, за нарушение ограничений в области розничной торговли табачными изделиями предусмотрены штрафы до 120 тысяч рублей. За продажу насвая и снюса штрафы составляют до 1,5 миллиона рублей. 

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Правительство РФ поддержало инициативу по введению лицензирования розничной торговли табачной продукцией. Согласно утвержденной концепции, с сентября 2026 года все точки продаж табака должны будут получать специальное разрешение. Об этом говорится в соответствующих документах. «Правительство РФ поддержало концепцию по введению лицензирования розничной торговли табачной продукцией, включая вейпы и кальяны. Лицензированием займётся Росалкогольтабакрегулирование. Лицензия может быть аннулирована даже за одно нарушение правил», — пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на документ. Минфин также предложил установить госпошлину за выдачу лицензии. Это 60 тысяч рублей для розничных продавцов и 800 тысяч рублей для оптовых. Разрешение будет действовать пять лет, а его продление также потребует уплаты пошлины. Ранее президент России Владимир Путин поднял штрафы за продажу вейпов детям до 2 млн рублей. Кроме того, за нарушение ограничений в области розничной торговли табачными изделиями предусмотрены штрафы до 120 тысяч рублей. За продажу насвая и снюса штрафы составляют до 1,5 миллиона рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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