Самолет в США экстренно приземлился из-за попавшего в двигатель кролика

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Поврежденный самолет перевозил 153 пассажира
Поврежденный самолет перевозил 153 пассажира Фото:

Вылетавший из американского Денвера в канадский Эдмонтон самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя, в который попал кролик. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на записи переговоров гражданских летчиков LiveATC.

«Вскоре после взлета на борту самолета авиакомпании United Airlines произошел пожар в двигателе. Предположительно, огонь вызван редким столкновением с кроликом. Поврежденный самолет перевозил 153 пассажира и шесть членов экипажа», — говорится в материале телеканал ABC. 

По данным телеканала, вскоре после взлета самолет был посажен в том же аэропорту Денвера, а пассажиры были отправлены в Канаду на другом воздушном судне. В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) отмечают, что за 2024 год среди около 20 тысяч столкновений авиатехники с животными всего четыре случая приходятся на кроликов.

Ранее в США Небольшой самолет потерпел крушение на проезжую часть вблизи аэропорта города Бока-Ратон во Флориде. Самолет Cessna 310 с несколькими пассажирами рухнул вскоре после вылета из аэропорта. Обломки судна оказались на дороге и соседних железнодорожных путях, пишет «Национальная служба новостей». 

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Вылетавший из американского Денвера в канадский Эдмонтон самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя, в который попал кролик. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на записи переговоров гражданских летчиков LiveATC. «Вскоре после взлета на борту самолета авиакомпании United Airlines произошел пожар в двигателе. Предположительно, огонь вызван редким столкновением с кроликом. Поврежденный самолет перевозил 153 пассажира и шесть членов экипажа», — говорится в материале телеканал ABC.  По данным телеканала, вскоре после взлета самолет был посажен в том же аэропорту Денвера, а пассажиры были отправлены в Канаду на другом воздушном судне. В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) отмечают, что за 2024 год среди около 20 тысяч столкновений авиатехники с животными всего четыре случая приходятся на кроликов. Ранее в США Небольшой самолет потерпел крушение на проезжую часть вблизи аэропорта города Бока-Ратон во Флориде. Самолет Cessna 310 с несколькими пассажирами рухнул вскоре после вылета из аэропорта. Обломки судна оказались на дороге и соседних железнодорожных путях, пишет «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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