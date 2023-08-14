14 августа 2023

Путешественники из ХМАО доплыли до Соловецких островов на паруснике

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Парусное судно преодолело более 3 316 километров Фото:

Путешественники «Зеленой экспедиции» доплыли до Соловецких островов из Ханты-Мансийска на тримаране «Рикки Тор». Об этом команда сообщила в своем telegram-канале.

Ильдар Мухарашев и Тарас Господинко отправились в экспедицию на парусном судне в июле этого года. Маршрут от Ханты-Мансийска до Санкт-Петербурга проходит через Арктику, по морям Северного Ледовитого океана. Команда планирует доплыть до конечного пункта за 2 месяца без использования ископаемого топлива.

«Солнечным днем 13 августа „Рикки Тор“ зашел в бухту Школьную Соловецкого острова. Архипелаг встретил путешественников не только ясным небом, но и отзывчивыми людьми. Первым делом отправились на разведку в Соловецкий монастырь. Следующим пунктом осмотра стал Соловецкий морской музей», — рассказали путешественники.

Тримаран «Рикки Тор» преодолел уже более половины пути, пройденное расстояние составляет 3 тысячи из 5 500 километров. Команда успела столкнуться с рядом неприятностей — от нашествия мошки до неэффективной работы ветрогенератора. По завершении экспедиции путешественники опубликуют фильм об отношениях человека и природы.

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Путешественники «Зеленой экспедиции» доплыли до Соловецких островов из Ханты-Мансийска на тримаране «Рикки Тор». Об этом команда сообщила в своем telegram-канале. Ильдар Мухарашев и Тарас Господинко отправились в экспедицию на парусном судне в июле этого года. Маршрут от Ханты-Мансийска до Санкт-Петербурга проходит через Арктику, по морям Северного Ледовитого океана. Команда планирует доплыть до конечного пункта за 2 месяца без использования ископаемого топлива. «Солнечным днем 13 августа „Рикки Тор“ зашел в бухту Школьную Соловецкого острова. Архипелаг встретил путешественников не только ясным небом, но и отзывчивыми людьми. Первым делом отправились на разведку в Соловецкий монастырь. Следующим пунктом осмотра стал Соловецкий морской музей», — рассказали путешественники. Тримаран «Рикки Тор» преодолел уже более половины пути, пройденное расстояние составляет 3 тысячи из 5 500 километров. Команда успела столкнуться с рядом неприятностей — от нашествия мошки до неэффективной работы ветрогенератора. По завершении экспедиции путешественники опубликуют фильм об отношениях человека и природы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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