Компания пермского миллиардера в суде добилась увеличения платы за изымаемую землю

Пермские власти заплатят компании миллиардера Репина за землю на 2 млн рублей больше, чем планировали

15 августа 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Стоимость участка выросла по итогам экспертизы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Власти Пермского края заплатят на 2,2 млн рублей больше, чем планировали, за участок по ул. Полевая, 22, которые изымают для госнужд. Участок принадлежит компании пермского миллиардера Александра Репина ООО «СМУ „Сатурн-Р“». Власти планировали заплатить за участок 7,8 млн рублей, но по решению краевого Арбитражного суда выплатят 10 млн рублей. Решение опубликовано в картотеке суда. Изъять для государственных нужд у ООО «СМУ „Сатурн-Р“ земельный участок общей площадью 1342 кв. м. по адресу ул. Полевая, 22. Установить размер возмещения — 10 000 000 руб., убытки 74 — 500 руб. Всего 10 074 500 руб.», — говорится в решении. С иском к «Сатурн-Р» обратилось Управление автомобильных дорог и транспорта. Изымаемый участок нужен для строительства дороги ул. Крисанова. Истец изначально оценил землю в 7,8 млн рублей, но по итогам назначенной экспертизы его стоимость была установлена на уровне 10 млн рублей. После того как государство заплатит за участок, «Сатурн-Р» утратит право собственности на него (по решению суда).

Власти Пермского края заплатят на 2,2 млн рублей больше, чем планировали, за участок по ул. Полевая, 22, которые изымают для госнужд. Участок принадлежит компании пермского миллиардера Александра Репина ООО «СМУ „Сатурн-Р“». Власти планировали заплатить за участок 7,8 млн рублей, но по решению краевого Арбитражного суда выплатят 10 млн рублей. Решение опубликовано в картотеке суда. Изъять для государственных нужд у ООО «СМУ „Сатурн-Р“ земельный участок общей площадью 1342 кв. м. по адресу ул. Полевая, 22. Установить размер возмещения — 10 000 000 руб., убытки 74 — 500 руб. Всего 10 074 500 руб.», — говорится в решении. С иском к «Сатурн-Р» обратилось Управление автомобильных дорог и транспорта. Изымаемый участок нужен для строительства дороги ул. Крисанова. Истец изначально оценил землю в 7,8 млн рублей, но по итогам назначенной экспертизы его стоимость была установлена на уровне 10 млн рублей. После того как государство заплатит за участок, «Сатурн-Р» утратит право собственности на него (по решению суда).