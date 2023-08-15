Житель ХМАО получил условный срок за ампутацию ножницами мизинца собутыльнику

16 августа 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Во время ссоры в гараже житель ХМАО ножницами отрезал палец собутыльнику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суд ХМАО приговорил к условному сроку жителя Советского (ХМАО), который отрезал мизинец своему собутыльнику. В официальном сообществе судов ХМАО в социальной сети «ВКонтакте» указано, что для ампутации мужчина использовал ножницы для резки металла. «Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гараже г. Советский, в ходе ссоры из-за почве возникшей личной неприязни умышленно взял в руки находившиеся на стене гаража ножницы для резки металла и отрезал пятый палец (мизинец) левой кисти гражданину К. Суд назначил обвиняемому основное наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года», — указано в публикации. Подсудимый признал свою вину и частично возместил ущерб, нанесенный здоровью товарища. Приговор суда еще не вступил в законную силу, поэтому обвиняемый может его обжаловать.

Суд ХМАО приговорил к условному сроку жителя Советского (ХМАО), который отрезал мизинец своему собутыльнику. В официальном сообществе судов ХМАО в социальной сети «ВКонтакте» указано, что для ампутации мужчина использовал ножницы для резки металла. «Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гараже г. Советский, в ходе ссоры из-за почве возникшей личной неприязни умышленно взял в руки находившиеся на стене гаража ножницы для резки металла и отрезал пятый палец (мизинец) левой кисти гражданину К. Суд назначил обвиняемому основное наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года», — указано в публикации. Подсудимый признал свою вину и частично возместил ущерб, нанесенный здоровью товарища. Приговор суда еще не вступил в законную силу, поэтому обвиняемый может его обжаловать.