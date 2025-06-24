24 июня 2025

В Нижневартовске неадекват разбил камнем стекло автобуса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Агрессивный мужчина бросил камень в стекло автобуса
Агрессивный мужчина бросил камень в стекло автобуса Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) несколько дней назад агрессивный мужчина кинул камнем в стекло автобуса со стороны водителя. В компании «Домтрансавто» сообщили, что сотрудники полиции устанавливают личность нарушителя.

Инцидент произошел неделю назад
Инцидент произошел неделю назад
Фото:

«В момент выполнения рейса, мужчина, взял камень и прицельно бросил его в стекло автобуса. Правоохранительные органы устанавливают личность дебошира», — сообщается в telegram-канале перевозчика.

Уточняется, что инцидент произошел на маршруте №91 неделю назад. По всем признакам, нарушитель был пьян. Ущерб составил 20 000 рублей. Автобус после ремонта вернулся на линию.

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В Нижневартовске (ХМАО) несколько дней назад агрессивный мужчина кинул камнем в стекло автобуса со стороны водителя. В компании «Домтрансавто» сообщили, что сотрудники полиции устанавливают личность нарушителя. «В момент выполнения рейса, мужчина, взял камень и прицельно бросил его в стекло автобуса. Правоохранительные органы устанавливают личность дебошира», — сообщается в telegram-канале перевозчика. Уточняется, что инцидент произошел на маршруте №91 неделю назад. По всем признакам, нарушитель был пьян. Ущерб составил 20 000 рублей. Автобус после ремонта вернулся на линию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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