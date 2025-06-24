В Нижневартовске (ХМАО) несколько дней назад агрессивный мужчина кинул камнем в стекло автобуса со стороны водителя. В компании «Домтрансавто» сообщили, что сотрудники полиции устанавливают личность нарушителя.
«В момент выполнения рейса, мужчина, взял камень и прицельно бросил его в стекло автобуса. Правоохранительные органы устанавливают личность дебошира», — сообщается в telegram-канале перевозчика.
Уточняется, что инцидент произошел на маршруте №91 неделю назад. По всем признакам, нарушитель был пьян. Ущерб составил 20 000 рублей. Автобус после ремонта вернулся на линию.
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