Педагоги из ХМАО получили награды от Путина

Указ о награждении президент России подписал 24 июня
Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги и достижения двух учителей из ХМАО. Им присвоены почетные звания. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
«За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный учитель Российской Федерации“ — Овсянникову Максиму Евгеньевичу, учителю МАОУ гимназия город Советский, ХМАО», — гласит текст указа. Документ подписан 24 июня 2025 года.
Также почетной звание присвоено Эльвире Хаматнуровой. В округе она является преподавателем в МБОУ «Лицей».
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