Педагоги из ХМАО получили награды от Путина

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Указ о награждении президент России подписал 24 июня
Указ о награждении президент России подписал 24 июня Фото:

Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги и достижения двух учителей из ХМАО. Им присвоены почетные звания. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

«За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный учитель Российской Федерации“ — Овсянникову Максиму Евгеньевичу, учителю МАОУ гимназия город Советский, ХМАО», — гласит текст указа. Документ подписан 24 июня 2025 года.

Также почетной звание присвоено Эльвире Хаматнуровой. В округе она является преподавателем в МБОУ «Лицей».

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Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги и достижения двух учителей из ХМАО. Им присвоены почетные звания. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации. «За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный учитель Российской Федерации“ — Овсянникову Максиму Евгеньевичу, учителю МАОУ гимназия город Советский, ХМАО», — гласит текст указа. Документ подписан 24 июня 2025 года. Также почетной звание присвоено Эльвире Хаматнуровой. В округе она является преподавателем в МБОУ «Лицей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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