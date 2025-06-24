В ХМАО состоится премьера первого спектакля об участниках СВО и их семьях

В Ханты-Мансийске 27 июня состоится премьера спектакля, в основу сюжета которого вошли реальные истории жен, матерей и сестер участников спецоперации. В округе это первая подобная постановка, сообщает telegram-канал «Юнгра СОК».
«До премьеры первого спектакля на тему СВО в Югре осталось три дня! На сцене оживут реальные истории матерей, жен и сестер героев специально военной операции», — говорится в сообщении.
Постановку под названием «Эпилог» подготовила труппа театра обско-угорских народов «Солнце». Вырученные средства от продажи билетов артисты направят на создание сборника памяти о погибших бойцах. Показ состоится 27 июня в 19:00.
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