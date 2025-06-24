Кухарук обратился к жителям ХМАО в юбилей своего родного города

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил Урай с 60-летием. По его словам, для жителей этот день имеет особое значение, поскольку город стал неотъемлемой частью жизни региона.
«Урай для нас не просто точка на карте, это часть нашей души, нашего сердца. Вспоминая историю города, мы восхищаемся мужеством и самоотверженностью первопроходцев: нефтяников, геологов, строителей — всех, кто стоял у истоков. Искренне благодарим тех, кто продолжил дело первооткрывателей Шаимской нефти. Ведь Урай — это прежде всего люди: трудолюбивые, отзывчивые и гостеприимные», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Глава региона выразил благодарность жителям за вклад в развитие Урая и всего региона. Он пожелал городу дальнейшего процветания, новых успехов и достижений. Кухарук отметил, что благодаря труду и сплоченности горожан Урай смог пройти путь от небольшого поселка до современного города, став важным центром нефтяной промышленности региона.
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