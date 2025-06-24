В Ханты-Мансийске хедлайнером Дня молодежи станет легенда российского хип-хопа

В Ханты-Мансийске 28 июня на Центральной площади состоится концерт в честь Дня молодежи. Хедлайнером мероприятия станет хип-хоп группа 25/17.
«25/17 приедут в Ханты-Мансийск на День молодежи. Гости праздника увидят легенд российского хип-хопа и смогут спеть все их хиты. 28 июня, Центральная площадь», — сообщили власти города в telegram-канале.
Исполнители известны композициями «Жду чуда», «Никто не сможет меня остановить», «Я никогда не видел моря», «Позвони». Выступление начнется в 19:00.
Также в окружной столице состоится концертная программа для самых маленьких. Ее старт намечен на 16:00 также на Центральной площади, а радовать детей будет группа «Барбарики».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!