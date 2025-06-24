24 июня 2025

В Ханты-Мансийске хедлайнером Дня молодежи станет легенда российского хип-хопа

Хип-хоп группа 25/17 приедет в Ханты-Мансийск на День молодежи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт исполнителей состоится 28 июня
Концерт исполнителей состоится 28 июня Фото:

В Ханты-Мансийске 28 июня на Центральной площади состоится концерт в честь Дня молодежи. Хедлайнером мероприятия станет хип-хоп группа 25/17.

«25/17 приедут в Ханты-Мансийск на День молодежи. Гости праздника увидят легенд российского хип-хопа и смогут спеть все их хиты. 28 июня, Центральная площадь», — сообщили власти города в telegram-канале.

Исполнители известны композициями «Жду чуда», «Никто не сможет меня остановить», «Я никогда не видел моря», «Позвони». Выступление начнется в 19:00.

Также в окружной столице состоится концертная программа для самых маленьких. Ее старт намечен на 16:00 также на Центральной площади, а радовать детей будет группа «Барбарики».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске 28 июня на Центральной площади состоится концерт в честь Дня молодежи. Хедлайнером мероприятия станет хип-хоп группа 25/17. «25/17 приедут в Ханты-Мансийск на День молодежи. Гости праздника увидят легенд российского хип-хопа и смогут спеть все их хиты. 28 июня, Центральная площадь», — сообщили власти города в telegram-канале. Исполнители известны композициями «Жду чуда», «Никто не сможет меня остановить», «Я никогда не видел моря», «Позвони». Выступление начнется в 19:00. Также в окружной столице состоится концертная программа для самых маленьких. Ее старт намечен на 16:00 также на Центральной площади, а радовать детей будет группа «Барбарики».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...