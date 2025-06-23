23 июня 2025

Сургутяне нашли неизвестное захоронение возле главного городского парка. Фото

Сургутяне нашли неизвестное захоронение возле парка «За Саймой»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей города напугала неизвестная могила возле парка «За Саймой»
Жителей города напугала неизвестная могила возле парка «За Саймой» Фото:

Жители Сургута обнаружили неизвестное захоронение на берегу реки возле парка «За Саймой». О находке горожане рассказали на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

«10 июня неизвестные лица произвели земляные работы на берегу реки „Сайма“. По фото данные работы похожи на захоронения останков какого-то животного или вещества. Прошу компетентные органы провести проверку по данному факту и привлечь лиц к ответственности», — написал автор.

На сделанных кадрах видно, как двое людей вырыли глубокую яму посреди деревьев, а поместив что-то туда, закопали ее обратно. Югорчанин высказал опасение, что неизвестные закопали в том месте биологически-опасный объект.

В мэрии города сообщили, что обращение автора передано в УМВД Сургута для дальнейших разбирательств. «По захоронению информация уточняется», — прокомментировали в ведомстве.

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Жители Сургута обнаружили неизвестное захоронение на берегу реки возле парка «За Саймой». О находке горожане рассказали на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». «10 июня неизвестные лица произвели земляные работы на берегу реки „Сайма“. По фото данные работы похожи на захоронения останков какого-то животного или вещества. Прошу компетентные органы провести проверку по данному факту и привлечь лиц к ответственности», — написал автор. На сделанных кадрах видно, как двое людей вырыли глубокую яму посреди деревьев, а поместив что-то туда, закопали ее обратно. Югорчанин высказал опасение, что неизвестные закопали в том месте биологически-опасный объект. В мэрии города сообщили, что обращение автора передано в УМВД Сургута для дальнейших разбирательств. «По захоронению информация уточняется», — прокомментировали в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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