Жители Сургута обнаружили неизвестное захоронение на берегу реки возле парка «За Саймой». О находке горожане рассказали на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».
«10 июня неизвестные лица произвели земляные работы на берегу реки „Сайма“. По фото данные работы похожи на захоронения останков какого-то животного или вещества. Прошу компетентные органы провести проверку по данному факту и привлечь лиц к ответственности», — написал автор.
На сделанных кадрах видно, как двое людей вырыли глубокую яму посреди деревьев, а поместив что-то туда, закопали ее обратно. Югорчанин высказал опасение, что неизвестные закопали в том месте биологически-опасный объект.
В мэрии города сообщили, что обращение автора передано в УМВД Сургута для дальнейших разбирательств. «По захоронению информация уточняется», — прокомментировали в ведомстве.
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