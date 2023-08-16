В Екатеринбурге вечером 16 августа на Объездной-Амундсена образовалась пробка. Об этом сообщили местные жители.
«Время 22 часа, а на Объездной-Амундсена много машин. Мы просто наглухо стоим, как так?» — передает слова местных жителей telegram-канал «Злой Екатеринбург».
По данным приложения «2ГИС», на Амундсена ведутся ремонтные работы. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщали, что по улице Начдива Онуфриева с 10 по 25 августа перекрыли дорогу для машин.
В начале августа на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги изменили режим работы светофора. Из-за этого екатеринбуржцы вынуждены тратить на проезд около получаса.
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