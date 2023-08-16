В Екатеринбурге образовалась пробка. Фото

16 августа 2023 в 22:55 Размер текста - 17 +

Люди жалуются, что стоят в пробке около получаса (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге вечером 16 августа на Объездной-Амундсена образовалась пробка. Об этом сообщили местные жители. «Время 22 часа, а на Объездной-Амундсена много машин. Мы просто наглухо стоим, как так?» — передает слова местных жителей telegram-канал «Злой Екатеринбург». По данным приложения «2ГИС», на Амундсена ведутся ремонтные работы. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщали, что по улице Начдива Онуфриева с 10 по 25 августа перекрыли дорогу для машин. В начале августа на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги изменили режим работы светофора. Из-за этого екатеринбуржцы вынуждены тратить на проезд около получаса. Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург» [https://t.me/zloy_ekb] Скрин: сайт «Яндекс.Карты» [https://yandex.ru/maps/] Скрин: приложение «2ГИС»

В Екатеринбурге вечером 16 августа на Объездной-Амундсена образовалась пробка. Об этом сообщили местные жители. «Время 22 часа, а на Объездной-Амундсена много машин. Мы просто наглухо стоим, как так?» — передает слова местных жителей telegram-канал «Злой Екатеринбург». По данным приложения «2ГИС», на Амундсена ведутся ремонтные работы. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщали, что по улице Начдива Онуфриева с 10 по 25 августа перекрыли дорогу для машин. В начале августа на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги изменили режим работы светофора. Из-за этого екатеринбуржцы вынуждены тратить на проезд около получаса.