В Екатеринбурге образовалась пробка. Фото

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Пробки в Екатеринбурге, пробка, вечер
Люди жалуются, что стоят в пробке около получаса (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 16 августа на Объездной-Амундсена образовалась пробка. Об этом сообщили местные жители.

«Время 22 часа, а на Объездной-Амундсена много машин. Мы просто наглухо стоим, как так?» — передает слова местных жителей telegram-канал «Злой Екатеринбург».

По данным приложения «2ГИС», на Амундсена ведутся ремонтные работы. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщали, что по улице Начдива Онуфриева с 10 по 25 августа перекрыли дорогу для машин.

В начале августа на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги изменили режим работы светофора. Из-за этого екатеринбуржцы вынуждены тратить на проезд около получаса.

Фото:

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В Екатеринбурге вечером 16 августа на Объездной-Амундсена образовалась пробка. Об этом сообщили местные жители. «Время 22 часа, а на Объездной-Амундсена много машин. Мы просто наглухо стоим, как так?» — передает слова местных жителей telegram-канал «Злой Екатеринбург». По данным приложения «2ГИС», на Амундсена ведутся ремонтные работы. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщали, что по улице Начдива Онуфриева с 10 по 25 августа перекрыли дорогу для машин. В начале августа на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги изменили режим работы светофора. Из-за этого екатеринбуржцы вынуждены тратить на проезд около получаса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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