Опекунша скончавшегося Далера из Екатеринбурга частично признала вину

17 августа 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова частично признала вину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Свердловчанка Вероника Наумова, подозреваемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, частично признала вину в мошенничестве. Женщина получала деньги от государства на содержание мертвого мальчика. «Наумова признает, что на протяжении семи месяцев получала деньги от государства, выделяемые на содержание Далера. Однако она утверждает, что брала деньги, потому что боялась сообщить о смерти мальчика. Настаивает, что 3 декабря он утонул в ванной», — пишет «КП-Урал». Утром 26 июня Наумова сообщила в полицию о пропаже опекаемого Далера Бобиева. По ее словам, мальчик ушел из квартиры, когда все спали. Однако спустя три дня женщина призналась, что его тело лежит в гараже, в трехстах метрах от дома. Сейчас опекунша арестована.

Свердловчанка Вероника Наумова, подозреваемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева, частично признала вину в мошенничестве. Женщина получала деньги от государства на содержание мертвого мальчика. «Наумова признает, что на протяжении семи месяцев получала деньги от государства, выделяемые на содержание Далера. Однако она утверждает, что брала деньги, потому что боялась сообщить о смерти мальчика. Настаивает, что 3 декабря он утонул в ванной», — пишет «КП-Урал». Утром 26 июня Наумова сообщила в полицию о пропаже опекаемого Далера Бобиева. По ее словам, мальчик ушел из квартиры, когда все спали. Однако спустя три дня женщина призналась, что его тело лежит в гараже, в трехстах метрах от дома. Сейчас опекунша арестована.