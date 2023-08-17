Рогов: ВСУ готовятся задействовать в наступлении британские танки Challenger

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ВСУ бросят в бой британские танки Challenger на ореховском направлении запорожской линии фронта, заявил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины планируют вывести в бой британские танки Challenger на запорожском направлении. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские войска готовятся бросить в бой британские танки Challenger на ореховском направлении запорожской линии фронта», — сказал Рогов, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что российские войска проверят, насколько ярче горит британская техника, в сравнении с немецкими танками Leopard.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в мае подтвердил, что все обещанные ВСУ танки Challenger 2 прибыли на Украину. К тому же, были доставлены многие запчасти и бронемашины, передает RT. В письменных ответах замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщалось, что Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если России потребуется применить боеприпасы с обедненным ураном, ВС РФ в состоянии это сделать, сообщает «Национальная служба новостей».

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Вооруженные силы Украины планируют вывести в бой британские танки Challenger на запорожском направлении. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Украинские войска готовятся бросить в бой британские танки Challenger на ореховском направлении запорожской линии фронта», — сказал Рогов, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что российские войска проверят, насколько ярче горит британская техника, в сравнении с немецкими танками Leopard. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в мае подтвердил, что все обещанные ВСУ танки Challenger 2 прибыли на Украину. К тому же, были доставлены многие запчасти и бронемашины, передает RT. В письменных ответах замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщалось, что Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если России потребуется применить боеприпасы с обедненным ураном, ВС РФ в состоянии это сделать, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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