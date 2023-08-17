Рогов: ВСУ готовятся задействовать в наступлении британские танки Challenger

17 августа 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

ВСУ бросят в бой британские танки Challenger на ореховском направлении запорожской линии фронта, заявил Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины планируют вывести в бой британские танки Challenger на запорожском направлении. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Украинские войска готовятся бросить в бой британские танки Challenger на ореховском направлении запорожской линии фронта», — сказал Рогов, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что российские войска проверят, насколько ярче горит британская техника, в сравнении с немецкими танками Leopard. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в мае подтвердил, что все обещанные ВСУ танки Challenger 2 прибыли на Украину. К тому же, были доставлены многие запчасти и бронемашины, передает RT. В письменных ответах замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщалось, что Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если России потребуется применить боеприпасы с обедненным ураном, ВС РФ в состоянии это сделать, сообщает «Национальная служба новостей».

Вооруженные силы Украины планируют вывести в бой британские танки Challenger на запорожском направлении. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Украинские войска готовятся бросить в бой британские танки Challenger на ореховском направлении запорожской линии фронта», — сказал Рогов, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что российские войска проверят, насколько ярче горит британская техника, в сравнении с немецкими танками Leopard. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в мае подтвердил, что все обещанные ВСУ танки Challenger 2 прибыли на Украину. К тому же, были доставлены многие запчасти и бронемашины, передает RT. В письменных ответах замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщалось, что Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если России потребуется применить боеприпасы с обедненным ураном, ВС РФ в состоянии это сделать, сообщает «Национальная служба новостей».