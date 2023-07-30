The Times: Британия утилизировала танки Challenger 2 вместо передачи их ВСУ

В Великобритании 43 танка Challenger 2 уничтожены с формулировкой «не подлежат ремонту». Техника могла отправиться на Украину для поддержки ВСУ.
«Минобороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины. Правительство утилизировало 43 танка Challenger 2, которые составляли основную часть британских бронетанковых войск. Их сочли „не подлежащими ремонту“», — пишет The Times. Также в газете отметили, что утилизация обошлась налогоплательщикам страны в миллионы фунтов стерлингов.
В материале военный аналитик и бывший командир такого танка Джастин Крамп уточнил, что Challenger 2 считаются очень крупными для Европы. По его словам, большинство техники находилось на складах и их хранение обходилось дорого.
Ранее URA.RU сообщало, что Великобритания не сможет вести войну против России из-за недостатка танков. По сообщению британской газеты Daily Mail, в стране их осталось лишь 40.
В Великобритании 43 танка Challenger 2 уничтожены с формулировкой «не подлежат ремонту». Техника могла отправиться на Украину для поддержки ВСУ. «Минобороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины. Правительство утилизировало 43 танка Challenger 2, которые составляли основную часть британских бронетанковых войск. Их сочли „не подлежащими ремонту“», — пишет The Times. Также в газете отметили, что утилизация обошлась налогоплательщикам страны в миллионы фунтов стерлингов. В материале военный аналитик и бывший командир такого танка Джастин Крамп уточнил, что Challenger 2 считаются очень крупными для Европы. По его словам, большинство техники находилось на складах и их хранение обходилось дорого. Ранее URA.RU сообщало, что Великобритания не сможет вести войну против России из-за недостатка танков. По сообщению британской газеты Daily Mail, в стране их осталось лишь 40.