В Екатеринбурге пояснили, откуда у людей тяга делать макияж мертвым

В Екатеринбурге прошел всероссийский конкурс по танатопрактике

17 августа 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Свою профессию танатопрактики называют творческой Фото: Анна Майорова © URA.RU Одни люди опасаются кладбищ и моргов, другие — ходят туда с удовольствием, рефлексируют и пытаются нестандартно мыслить, параллельно решая творческие задачи. Танатопрактики — люди, которые смело рисуют стрелки, восстанавливают части лица и бальзамируют тела на современный лад. Корреспондент URA.RU отправился на всероссийский конкурс по танатопрактике, чтобы понять, почему эта сфера ритуальных услуг так привлекает сотрудников театра, судмедэкспертов и журналистов. «В 2017 году после выхода на пенсию, мне предоставилась возможность поработать танатопрактиком и церемониймейстером в одном из учреждений Екатеринбурга. У меня изменилось отношение к смерти. Я стала воспринимать тело не как объект своей работы, а появилось более философское и эзотерическое отношение. Процесс умирания — это переход не в темный мир, а мир благополучия. Я стараюсь до людей донести такую же точку зрения, чтобы им было легче отпустить своего усопшего родственника», — пояснила Ирина Якунина из Екатеринбурга. Женщина старается делать покойников красивыми — наносит им макияж, укладку, если необходимо — красит волосы. Другой участник из Новосибирска Роман Кондрашкин признался, что в танатопрактике его привлекает возможность решать нестандартные задачи. «Они не похожи друг на друга, поэтому к каждому телу применяется индивидуальный подход. Лично для меня — это одна из причин, почему я выбрал танатопрактику. Когда кажется, что ты видел все, что касается подготовки, обязательно появляется случай, при котором ты начинаешь искать нестандартные решения вопроса», — рассказал мужчина во время конкурса визиток. Как поясняют эксперты, они превращают мертвого человека в просто спящего, пытаясь сгладить горестные минуты родственников. Высшим пилотажем считается такой грим, который не замечает никто. Самым сложным можно назвать работу с мужским лицом, потому что некоторые изъяны невозможно скрыть тенями или помадой. Несмотря на то, что танатопрактики имеют свой чемоданчик, они просят родственников приносить ту косметику, которой человек пользовался, чтобы он был максимально похож на себя при жизни. А еще гримеры любят духи. «Они используются перед бритьем, потому что содержат ароматические масла, а они увлажняют кожу и придают ей эластичность, и у нас не остается следов после бритья», — объясняют представители похоронной индустрии. Несмотря на, казалось бы, не особо популярную профессию в России, в Екатеринбург съехалось 12 команд из Перми, Новосибирска, Ульяновска, Тольятти, Москвы, Кургана и других городов. Например, среди участников можно было встретить журналистку, сотрудника Пермского оперного театра, судмедэкспертов и врачей. На конкурсе им предстояло пройти три этапа: презентовать интересную визитную карточку, проверить знания с помощью теста и в завершении забальзамировать израненный манекен и скрыть поврежденные участки с помощью макияжа. По итогу лучшими танатопрактиками признали делегации из Москвы, Нижнего Новгорода и Тольятти, домой они вернутся не только с новыми контактами, но и деньгами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одни люди опасаются кладбищ и моргов, другие — ходят туда с удовольствием, рефлексируют и пытаются нестандартно мыслить, параллельно решая творческие задачи. Танатопрактики — люди, которые смело рисуют стрелки, восстанавливают части лица и бальзамируют тела на современный лад. Корреспондент URA.RU отправился на всероссийский конкурс по танатопрактике, чтобы понять, почему эта сфера ритуальных услуг так привлекает сотрудников театра, судмедэкспертов и журналистов. «В 2017 году после выхода на пенсию, мне предоставилась возможность поработать танатопрактиком и церемониймейстером в одном из учреждений Екатеринбурга. У меня изменилось отношение к смерти. Я стала воспринимать тело не как объект своей работы, а появилось более философское и эзотерическое отношение. Процесс умирания — это переход не в темный мир, а мир благополучия. Я стараюсь до людей донести такую же точку зрения, чтобы им было легче отпустить своего усопшего родственника», — пояснила Ирина Якунина из Екатеринбурга. Женщина старается делать покойников красивыми — наносит им макияж, укладку, если необходимо — красит волосы. Другой участник из Новосибирска Роман Кондрашкин признался, что в танатопрактике его привлекает возможность решать нестандартные задачи. «Они не похожи друг на друга, поэтому к каждому телу применяется индивидуальный подход. Лично для меня — это одна из причин, почему я выбрал танатопрактику. Когда кажется, что ты видел все, что касается подготовки, обязательно появляется случай, при котором ты начинаешь искать нестандартные решения вопроса», — рассказал мужчина во время конкурса визиток. Как поясняют эксперты, они превращают мертвого человека в просто спящего, пытаясь сгладить горестные минуты родственников. Высшим пилотажем считается такой грим, который не замечает никто. Самым сложным можно назвать работу с мужским лицом, потому что некоторые изъяны невозможно скрыть тенями или помадой. Несмотря на то, что танатопрактики имеют свой чемоданчик, они просят родственников приносить ту косметику, которой человек пользовался, чтобы он был максимально похож на себя при жизни. А еще гримеры любят духи. «Они используются перед бритьем, потому что содержат ароматические масла, а они увлажняют кожу и придают ей эластичность, и у нас не остается следов после бритья», — объясняют представители похоронной индустрии. Несмотря на, казалось бы, не особо популярную профессию в России, в Екатеринбург съехалось 12 команд из Перми, Новосибирска, Ульяновска, Тольятти, Москвы, Кургана и других городов. Например, среди участников можно было встретить журналистку, сотрудника Пермского оперного театра, судмедэкспертов и врачей. На конкурсе им предстояло пройти три этапа: презентовать интересную визитную карточку, проверить знания с помощью теста и в завершении забальзамировать израненный манекен и скрыть поврежденные участки с помощью макияжа. По итогу лучшими танатопрактиками признали делегации из Москвы, Нижнего Новгорода и Тольятти, домой они вернутся не только с новыми контактами, но и деньгами.