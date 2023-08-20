Свыше 50 тысяч жителей Нигера пришли на добровольную мобилизацию

21 августа 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

В Нигере, где произошел государственный переворот, на призыв о добровольной мобилизации откликнулись свыше 50 тысяч человек. Об этом сообщил один из организаторов мобилизации Юнусс Хима. «Сегодня менее чем за два часа мобилизовались 50 тысяч нигерийцев. Мы никогда не думали, что сможем [их] мобилизовать», — цитирует Хима портал Lesahel. Добровольцы собрались на городском стадионе в Ниамее. Акция получила название «Мобилизация молодежи в поддержку Отечества». В Нигере 27 июля произошел госпереворот, в результате которого глава государства Мохамед Базум был смещен со своей должности. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере освободить президента. Сам Мохамед Базум отказался уходить в отставку. Командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани, появился в эфире государственного телевидения и объявил себя главой «Национального Совета по защите отечества». Интернет-портал ActuNiger писал, что действие конституции Нигера от 2010 года временно приостановлено, а Тчиани возьмет на себя полномочия главы государства и представителя страны за рубежом. Свергнутый президент Нигера Базум попросил США о помощи. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков высказал предположение, что Вашингтон бывшему лидеру Нигера не поможет. Вслед за эти США приостановили гуманитарные программы помощи Нигеру.