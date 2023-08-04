США приостановили часть экономической помощи Нигеру

05 августа 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

США приостановило ряд программ помощи Нигеру Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вашингтон приостанавливает гуманитарные программы помощи Нигеру. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Правительство США приостанавливает определенные программы по оказанию зарубежной помощи в интересах властей Нигера», — приводит слова Блинкена РИА Новости. По словам госсекретаря США, речь не идет о полном прекращении поддержки африканской страны. Ранее URA.RU сообщало о смещении президента Нигера Мохамеда Базума в результате госпереворота. Мятеж возглавили военные, которые объявили комендантский час по всей стране и закрыли границы. Свергнутый президент Базум попросил США вернуть прежнюю власть и конституционный порядок в стране.

Вашингтон приостанавливает гуманитарные программы помощи Нигеру. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Правительство США приостанавливает определенные программы по оказанию зарубежной помощи в интересах властей Нигера», — приводит слова Блинкена РИА Новости. По словам госсекретаря США, речь не идет о полном прекращении поддержки африканской страны. Ранее URA.RU сообщало о смещении президента Нигера Мохамеда Базума в результате госпереворота. Мятеж возглавили военные, которые объявили комендантский час по всей стране и закрыли границы. Свергнутый президент Базум попросил США вернуть прежнюю власть и конституционный порядок в стране.