США приостановили часть экономической помощи Нигеру

Вашингтон приостанавливает гуманитарные программы помощи Нигеру. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Правительство США приостанавливает определенные программы по оказанию зарубежной помощи в интересах властей Нигера», — приводит слова Блинкена РИА Новости. По словам госсекретаря США, речь не идет о полном прекращении поддержки африканской страны.
Ранее URA.RU сообщало о смещении президента Нигера Мохамеда Базума в результате госпереворота. Мятеж возглавили военные, которые объявили комендантский час по всей стране и закрыли границы. Свергнутый президент Базум попросил США вернуть прежнюю власть и конституционный порядок в стране.
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