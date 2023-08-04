04 августа 2023

США приостановили часть экономической помощи Нигеру

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США приостановило ряд программ помощи Нигеру Фото:

Вашингтон приостанавливает гуманитарные программы помощи Нигеру. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Правительство США приостанавливает определенные программы по оказанию зарубежной помощи в интересах властей Нигера», — приводит слова Блинкена РИА Новости. По словам госсекретаря США, речь не идет о полном прекращении поддержки африканской страны.

Ранее URA.RU сообщало о смещении президента Нигера Мохамеда Базума в результате госпереворота. Мятеж возглавили военные, которые объявили комендантский час по всей стране и закрыли границы. Свергнутый президент Базум попросил США вернуть прежнюю власть и конституционный порядок в стране.

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Вашингтон приостанавливает гуманитарные программы помощи Нигеру. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Правительство США приостанавливает определенные программы по оказанию зарубежной помощи в интересах властей Нигера», — приводит слова Блинкена РИА Новости. По словам госсекретаря США, речь не идет о полном прекращении поддержки африканской страны. Ранее URA.RU сообщало о смещении президента Нигера Мохамеда Базума в результате госпереворота. Мятеж возглавили военные, которые объявили комендантский час по всей стране и закрыли границы. Свергнутый президент Базум попросил США вернуть прежнюю власть и конституционный порядок в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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