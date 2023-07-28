AP: свергнутый президент Нигера отказался уходить в отставку

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Мохамед Базум был свергнут в результате военного переворота в Нигере Фото:

Президент Нигера Мохамед Базум, отстраненный от власти в ходе военного переворота, отказывается уходить в отставку. В настоящий момент он продолжает переговоры.

«Мохамед Базум не намерен уходить в отставку. <…> Переговоры продолжаются», — передают авторы международного агентства Associated Press. Они ссылаются на источник, близкий к президенту Нигера. При этом нет сообщений о том, с кем именно Базум в настоящий момент ведет переговоры.

Мохамеда Базума свергли военные мятежники в ходе государственного переворота 27 июля. Во время своего последнего обращения к народу, глава пообещал сохранить все достижения страны. Россия следит за развитием событий в Нигере. В ООН осудили произошедшее. После переворота Базум чувствует себя в порядке, передает MK.RU.

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Президент Нигера Мохамед Базум, отстраненный от власти в ходе военного переворота, отказывается уходить в отставку. В настоящий момент он продолжает переговоры. «Мохамед Базум не намерен уходить в отставку. <…> Переговоры продолжаются», — передают авторы международного агентства Associated Press. Они ссылаются на источник, близкий к президенту Нигера. При этом нет сообщений о том, с кем именно Базум в настоящий момент ведет переговоры. Мохамеда Базума свергли военные мятежники в ходе государственного переворота 27 июля. Во время своего последнего обращения к народу, глава пообещал сохранить все достижения страны. Россия следит за развитием событий в Нигере. В ООН осудили произошедшее. После переворота Базум чувствует себя в порядке, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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