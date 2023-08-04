Песков: США не помогут Нигеру остановить госпереворот

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
РФ выступает за урегулирование ситуации в Нигере, отметил Дмитрий Песков Фото:

США не смогут восстановить порядок в Нигере после государственного переворота в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Вряд ли вмешательство каких-либо сил способно изменить ситуацию [в Нигере] к лучшему», — отметил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее в Нигере просили Вашингтон вмешаться в ситуацию в стране. Песков добавил, что Россия выступает за возвращение ситуации в Нигере к конституционному строю, без угрозы человеческим жизням.

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США не смогут восстановить порядок в Нигере после государственного переворота в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «Вряд ли вмешательство каких-либо сил способно изменить ситуацию [в Нигере] к лучшему», — отметил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее в Нигере просили Вашингтон вмешаться в ситуацию в стране. Песков добавил, что Россия выступает за возвращение ситуации в Нигере к конституционному строю, без угрозы человеческим жизням.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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