Генерал армии мятежников в Нигере вышел в телеэфир. Фото

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Генерал армии мятежников в Нигере объявил себя главой «Национального Совета по защите отечества» Фото:

Командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани появился в эфире государственного телевидения. Во время эфира он объявил себя главой «Национального Совета по защите отечества».

«Абдурахман Чиани, глава президентской гвардии, был назначен «президентом Национального совета по охране родины», — говорится в заявлении во время телеэфира. Об этом сообщает международный канал новостей France 24.

Президента Нигера Мохамеда Базума сместили в результате военного госпереворота. При этом сам глава страны не намерен уходить в отставку.

Генерал армии мятежников в Нигере Абдурахман Чиани вышел в телеэфир
Генерал армии мятежников в Нигере Абдурахман Чиани вышел в телеэфир

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Командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани появился в эфире государственного телевидения. Во время эфира он объявил себя главой «Национального Совета по защите отечества». «Абдурахман Чиани, глава президентской гвардии, был назначен «президентом Национального совета по охране родины», — говорится в заявлении во время телеэфира. Об этом сообщает международный канал новостей France 24. Президента Нигера Мохамеда Базума сместили в результате военного госпереворота. При этом сам глава страны не намерен уходить в отставку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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