Из-за ДТП вблизи автовокзала Челябинска образовалась пробка. Фото, видео

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Авария. Челябинск
Затор начинается со Свердловского тракта Фото:

Из-за ДТП в Металлургическом районе Челябинска произошел затор вблизи автовокзала «Северные ворота». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«В Металлургическом районе Челябинска произошло ДТП. Затор начинается от поворота у автовокзала „Северные ворота“ со Свердловского тракта на улицу Черкасская», — передает корреспондент URA.RU.

На место аварии приехала автоцистерна МЧС. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД по городу. Там обещали проинформировать позже.

Авария. Челябинск
Авария случилась в Металлургическом районе города
Фото:

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Из-за ДТП в Металлургическом районе Челябинска произошел затор вблизи автовокзала «Северные ворота». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В Металлургическом районе Челябинска произошло ДТП. Затор начинается от поворота у автовокзала „Северные ворота“ со Свердловского тракта на улицу Черкасская», — передает корреспондент URA.RU. На место аварии приехала автоцистерна МЧС. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД по городу. Там обещали проинформировать позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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