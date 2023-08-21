Затор начинается со Свердловского тракта
Из-за ДТП в Металлургическом районе Челябинска произошел затор вблизи автовокзала «Северные ворота». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«В Металлургическом районе Челябинска произошло ДТП. Затор начинается от поворота у автовокзала „Северные ворота“ со Свердловского тракта на улицу Черкасская», — передает корреспондент URA.RU.
На место аварии приехала автоцистерна МЧС. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД по городу. Там обещали проинформировать позже.
Авария случилась в Металлургическом районе города
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