Из-за ДТП вблизи автовокзала Челябинска образовалась пробка. Фото, видео

21 августа 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Затор начинается со Свердловского тракта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за ДТП в Металлургическом районе Челябинска произошел затор вблизи автовокзала «Северные ворота». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В Металлургическом районе Челябинска произошло ДТП. Затор начинается от поворота у автовокзала „Северные ворота“ со Свердловского тракта на улицу Черкасская», — передает корреспондент URA.RU. На место аварии приехала автоцистерна МЧС. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД по городу. Там обещали проинформировать позже. Авария случилась в Металлургическом районе города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за ДТП в Металлургическом районе Челябинска произошел затор вблизи автовокзала «Северные ворота». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В Металлургическом районе Челябинска произошло ДТП. Затор начинается от поворота у автовокзала „Северные ворота“ со Свердловского тракта на улицу Черкасская», — передает корреспондент URA.RU. На место аварии приехала автоцистерна МЧС. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД по городу. Там обещали проинформировать позже.