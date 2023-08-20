20 августа 2023

В ХМАО резко подешевели авиабилеты в Питер

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Сургут, регистрация на рейс, аэропорт сургут, вахтовики, пассажиры
Стоимость рейсов из Сургута в Питер снизилась до 6 тысяч рублей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упала цена билетов на самолет до Санкт-Петербурга. Стоимость рейсов из Сургута на конец августа снизилась до 6 тысяч рублей.

«Стоимость самого дешевого авиабилета Сургут-Санкт-Петербург на 28 августа составляет 6029 рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». До этого, согласно данным на сайте, цена составляла 9 598 рублей.

В сентябре стоимость перелета в северную столицу обойдется еще меньше. Самый дешевый билет из Сургута в Питер на начало месяца стоит около 5,5 тысяч рублей. Перелет из Нижневартовска в Санкт-Петербург в начале осени при этом будет стоить дороже — около 8 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, в ХМАО упали цены авиабилетов на ставропольские курорты. Тогда стоимость перелета из Сургута в Минеральные Воды в конце августа стоила менее 10 тысяч рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе упала цена билетов на самолет до Санкт-Петербурга. Стоимость рейсов из Сургута на конец августа снизилась до 6 тысяч рублей. «Стоимость самого дешевого авиабилета Сургут-Санкт-Петербург на 28 августа составляет 6029 рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». До этого, согласно данным на сайте, цена составляла 9 598 рублей. В сентябре стоимость перелета в северную столицу обойдется еще меньше. Самый дешевый билет из Сургута в Питер на начало месяца стоит около 5,5 тысяч рублей. Перелет из Нижневартовска в Санкт-Петербург в начале осени при этом будет стоить дороже — около 8 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, в ХМАО упали цены авиабилетов на ставропольские курорты. Тогда стоимость перелета из Сургута в Минеральные Воды в конце августа стоила менее 10 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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