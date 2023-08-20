В ХМАО резко подешевели авиабилеты в Питер

21 августа 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Стоимость рейсов из Сургута в Питер снизилась до 6 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе упала цена билетов на самолет до Санкт-Петербурга. Стоимость рейсов из Сургута на конец августа снизилась до 6 тысяч рублей. «Стоимость самого дешевого авиабилета Сургут-Санкт-Петербург на 28 августа составляет 6029 рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». До этого, согласно данным на сайте, цена составляла 9 598 рублей. В сентябре стоимость перелета в северную столицу обойдется еще меньше. Самый дешевый билет из Сургута в Питер на начало месяца стоит около 5,5 тысяч рублей. Перелет из Нижневартовска в Санкт-Петербург в начале осени при этом будет стоить дороже — около 8 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, в ХМАО упали цены авиабилетов на ставропольские курорты. Тогда стоимость перелета из Сургута в Минеральные Воды в конце августа стоила менее 10 тысяч рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе упала цена билетов на самолет до Санкт-Петербурга. Стоимость рейсов из Сургута на конец августа снизилась до 6 тысяч рублей. «Стоимость самого дешевого авиабилета Сургут-Санкт-Петербург на 28 августа составляет 6029 рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». До этого, согласно данным на сайте, цена составляла 9 598 рублей. В сентябре стоимость перелета в северную столицу обойдется еще меньше. Самый дешевый билет из Сургута в Питер на начало месяца стоит около 5,5 тысяч рублей. Перелет из Нижневартовска в Санкт-Петербург в начале осени при этом будет стоить дороже — около 8 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, в ХМАО упали цены авиабилетов на ставропольские курорты. Тогда стоимость перелета из Сургута в Минеральные Воды в конце августа стоила менее 10 тысяч рублей.