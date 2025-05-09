Боец САО из Урая (ХМАО) принял в главном Параде Победы на Красной пощади в Москве. Глава югорского города Тимур Закирзянов сообщил, югорчанин с 2021 года служит в зоне СВО.
«Парад Победы в Москве на Красной площади стал мировым центром Дня Великой Победы. Побывать там 9 мая — особая честь, в качестве участника — вдвойне! Среди тех, кто такой чести был удостоен, уроженец Урая. Наш земляк мобилизован в октябре 2022 года, с того времени защищает интересы Родины на полях СВО», — сообщил Закирзянов в telegram-канале.
Он отметил, что боец имеет несколько боевых наград. Среди них — медаль Жукова и медаль «За воинскую доблесть II степени».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!