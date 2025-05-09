09 мая 2025

Боец СВО из ХМАО принял участие Параде Победы в Москве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорский солдат имеет несколько боевых наград
Югорский солдат имеет несколько боевых наград Фото:

Боец САО из Урая (ХМАО) принял в главном Параде Победы на Красной пощади в Москве. Глава югорского города Тимур Закирзянов сообщил, югорчанин с 2021 года служит в зоне СВО.

Боец из Урая сложит в зоне СВО
Боец из Урая сложит в зоне СВО
Фото:

«Парад Победы в Москве на Красной площади стал мировым центром Дня Великой Победы. Побывать там 9 мая — особая честь, в качестве участника — вдвойне! Среди тех, кто такой чести был удостоен, уроженец Урая. Наш земляк мобилизован в октябре 2022 года, с того времени защищает интересы Родины на полях СВО», — сообщил Закирзянов в telegram-канале.

Он отметил, что боец имеет несколько боевых наград. Среди них — медаль Жукова и медаль «За воинскую доблесть II степени».

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Боец САО из Урая (ХМАО) принял в главном Параде Победы на Красной пощади в Москве. Глава югорского города Тимур Закирзянов сообщил, югорчанин с 2021 года служит в зоне СВО. «Парад Победы в Москве на Красной площади стал мировым центром Дня Великой Победы. Побывать там 9 мая — особая честь, в качестве участника — вдвойне! Среди тех, кто такой чести был удостоен, уроженец Урая. Наш земляк мобилизован в октябре 2022 года, с того времени защищает интересы Родины на полях СВО», — сообщил Закирзянов в telegram-канале. Он отметил, что боец имеет несколько боевых наград. Среди них — медаль Жукова и медаль «За воинскую доблесть II степени».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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