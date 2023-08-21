В Сургуте найден труп мужчины, который с апреля находился в розыске

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, полиция
Полиция нашла пропавшего благодаря видеонаблюдению Фото:

В Сургуте (ХМАО) полиция нашла в лесу труп мужчины, который с 17 апреля находился в розыске как пропавший без вести. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.

«В лесу рядом с Сургутом оперативники обнаружили труп мужчины 1981 года рождения. Еще в апреле родственники сообщили в полицию о его пропаже. Сотрудники, занимающиеся розыском, смогли определить по камерам видеонаблюдения его последний маршрут. После осмотра лесного массива было найдено тело пропавшего», — сообщил источник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. Там подтвердили информацию об обнаружении трупа. «На теле не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Он был доставлен в морг. После проведения экспертизы будет приниматься процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что у озера Комсомольское под Нижневартовском дети нашли труп мужчины. При осмотре полицейские не нашли признаков насильственной смерти.

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В Сургуте (ХМАО) полиция нашла в лесу труп мужчины, который с 17 апреля находился в розыске как пропавший без вести. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «В лесу рядом с Сургутом оперативники обнаружили труп мужчины 1981 года рождения. Еще в апреле родственники сообщили в полицию о его пропаже. Сотрудники, занимающиеся розыском, смогли определить по камерам видеонаблюдения его последний маршрут. После осмотра лесного массива было найдено тело пропавшего», — сообщил источник. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. Там подтвердили информацию об обнаружении трупа. «На теле не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Он был доставлен в морг. После проведения экспертизы будет приниматься процессуальное решение», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что у озера Комсомольское под Нижневартовском дети нашли труп мужчины. При осмотре полицейские не нашли признаков насильственной смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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