В Сургуте найден труп мужчины, который с апреля находился в розыске

21 августа 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Полиция нашла пропавшего благодаря видеонаблюдению Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сургуте (ХМАО) полиция нашла в лесу труп мужчины, который с 17 апреля находился в розыске как пропавший без вести. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «В лесу рядом с Сургутом оперативники обнаружили труп мужчины 1981 года рождения. Еще в апреле родственники сообщили в полицию о его пропаже. Сотрудники, занимающиеся розыском, смогли определить по камерам видеонаблюдения его последний маршрут. После осмотра лесного массива было найдено тело пропавшего», — сообщил источник. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. Там подтвердили информацию об обнаружении трупа. «На теле не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Он был доставлен в морг. После проведения экспертизы будет приниматься процессуальное решение», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что у озера Комсомольское под Нижневартовском дети нашли труп мужчины. При осмотре полицейские не нашли признаков насильственной смерти.

В Сургуте (ХМАО) полиция нашла в лесу труп мужчины, который с 17 апреля находился в розыске как пропавший без вести. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «В лесу рядом с Сургутом оперативники обнаружили труп мужчины 1981 года рождения. Еще в апреле родственники сообщили в полицию о его пропаже. Сотрудники, занимающиеся розыском, смогли определить по камерам видеонаблюдения его последний маршрут. После осмотра лесного массива было найдено тело пропавшего», — сообщил источник. За разъяснениями журналист агентства обратился в окружное управление МВД. Там подтвердили информацию об обнаружении трупа. «На теле не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Он был доставлен в морг. После проведения экспертизы будет приниматься процессуальное решение», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что у озера Комсомольское под Нижневартовском дети нашли труп мужчины. При осмотре полицейские не нашли признаков насильственной смерти.