В Пермском крае пятый день ищут 17-летнюю девочку. Фото

22 августа 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Девочка ушла из дома 17 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае 17 августа 17-летняя Москвичева Софья ушла из дома и не вернулась. Ее местоположение до сих пор неизвестно. О пропаже сообщил поисковый отряд «Регион 59» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Устанавливается местоположение Москвичевой Софьи. Ушла из дома по адресу: ул. Северная, г. Александровск 17 августа. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. У пропавшей карие глаза и русые волосы, концы которых окрашены в рыжий цвет. Девочка была одета в черную футболку с белой надписью, джинсовые шорты и черные кроссовки. С собой у нее был рюкзак. Рост Софьи 170 сантиметров. Телосложение среднее. Всех, кому известно местонахождение подростка, волонтеры просят сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; +7(342)241-36-40 — БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-991-809-77-99 — инфорг Юлия. Девочка жила в Александровске Фото из группы «ВКонтакте» поискового отряда «Регион 59» https://vk.com/region59pk

В Пермском крае 17 августа 17-летняя Москвичева Софья ушла из дома и не вернулась. Ее местоположение до сих пор неизвестно. О пропаже сообщил поисковый отряд «Регион 59» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Устанавливается местоположение Москвичевой Софьи. Ушла из дома по адресу: ул. Северная, г. Александровск 17 августа. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. У пропавшей карие глаза и русые волосы, концы которых окрашены в рыжий цвет. Девочка была одета в черную футболку с белой надписью, джинсовые шорты и черные кроссовки. С собой у нее был рюкзак. Рост Софьи 170 сантиметров. Телосложение среднее. Всех, кому известно местонахождение подростка, волонтеры просят сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; +7(342)241-36-40 — БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-991-809-77-99 — инфорг Юлия.