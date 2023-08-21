21 августа 2023

В Пермском крае пятый день ищут 17-летнюю девочку. Фото

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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, полиция, поиск людей, пропавший человек, поиски человека
Девочка ушла из дома 17 августа Фото:

В Пермском крае 17 августа 17-летняя Москвичева Софья ушла из дома и не вернулась. Ее местоположение до сих пор неизвестно. О пропаже сообщил поисковый отряд «Регион 59» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Устанавливается местоположение Москвичевой Софьи. Ушла из дома по адресу: ул. Северная, г. Александровск 17 августа. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

У пропавшей карие глаза и русые волосы, концы которых окрашены в рыжий цвет. Девочка была одета в черную футболку с белой надписью, джинсовые шорты и черные кроссовки. С собой у нее был рюкзак. Рост Софьи 170 сантиметров. Телосложение среднее. Всех, кому известно местонахождение подростка, волонтеры просят сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; +7(342)241-36-40 — БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-991-809-77-99 — инфорг Юлия.

Девочка жила в Александровске
Девочка жила в Александровске

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В Пермском крае 17 августа 17-летняя Москвичева Софья ушла из дома и не вернулась. Ее местоположение до сих пор неизвестно. О пропаже сообщил поисковый отряд «Регион 59» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Устанавливается местоположение Москвичевой Софьи. Ушла из дома по адресу: ул. Северная, г. Александровск 17 августа. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. У пропавшей карие глаза и русые волосы, концы которых окрашены в рыжий цвет. Девочка была одета в черную футболку с белой надписью, джинсовые шорты и черные кроссовки. С собой у нее был рюкзак. Рост Софьи 170 сантиметров. Телосложение среднее. Всех, кому известно местонахождение подростка, волонтеры просят сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; +7(342)241-36-40 — БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-991-809-77-99 — инфорг Юлия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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